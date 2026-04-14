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En vivo: Barcelona se impone 2 a 1 en la vuelta, pero Atlético de Madrid sigue arriba en la serie

Lamine Yamal y Ferrán Torres pusieron al conjunto culé en ventaja, mientras que Lookman fue el encargado de volver a poner la serie a favor del Colchonero.

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Atlético de Madrid cae en la vuelta, pero sigue arriba en la serie.

Atlético de Madrid cae en la vuelta, pero sigue arriba en la serie.

EFE

Atlético de Madrid cae 2 a 1 ante Barcelona al cabo de los primeros 45’ del encuentro válido por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Cabe recordar que el conjunto Colchonero se impuso 2-0 en la ida, por lo que con este resultado se mete en semifinales del prestigioso torneo.

Barcelona salió a ganarlo y a los 4’ del primer tiempo Lamine Yamal abrió el marcador. A los 23’, fue Ferrán Torres el encargado de igualar la serie; en tanto que a los 31’ Lookman descontó para el Atleti, para alivio del Cholo Simeone.

Lamine Yamal marcó el 1-0 para el Barcelona

Lamine Yamal abrió el marcador para Barcelona en el partido de vuelta ante Atlético de Madrid

Lamine Yamal abrió el marcador para Barcelona en el partido de vuelta ante Atlético de Madrid

Golazo de Ferrán Torres para el 2-0 del Barcelona en la vuelta

Ferrán Torres, autor del 2-0 del Barcelona ante Atlético de Madrid

Ferrán Torres, autor del 2-0 del Barcelona ante Atlético de Madrid

Lookman descontó para Atlético de Madrid

Lookman descontó para el Atlético de Madrid

Lookman descontó para el Atlético de Madrid

Seguí el minuto a minuto de Atlético de Madrid-Barcelona

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atlético de madrid barcelona
Atlético de Madrid vs. Barcelona, por un lugar en semifinales de la Champions League.

Atlético de Madrid vs. Barcelona, por un lugar en semifinales de la Champions League.

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Lamine Yamal lidera la ilusión del Barcelona

Lamine Yamal lidera la ilusión del Barcelona

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