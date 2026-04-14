En vivo: Barcelona se impone 2 a 1 en la vuelta, pero Atlético de Madrid sigue arriba en la serie
Lamine Yamal y Ferrán Torres pusieron al conjunto culé en ventaja, mientras que Lookman fue el encargado de volver a poner la serie a favor del Colchonero.
Atlético de Madrid cae 2 a 1 ante Barcelona al cabo de los primeros 45’ del encuentro válido por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Cabe recordar que el conjunto Colchonero se impuso 2-0 en la ida, por lo que con este resultado se mete en semifinales del prestigioso torneo.
Barcelona salió a ganarlo y a los 4’ del primer tiempo Lamine Yamal abrió el marcador. A los 23’, fue Ferrán Torres el encargado de igualar la serie; en tanto que a los 31’ Lookman descontó para el Atleti, para alivio del Cholo Simeone.