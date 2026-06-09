En vivo: Argentina golea 3-0 a Islandia con un gol de Messi en la segunda pelota que tocó luego de ingresar

En 90 segundos, Lionel Messi dejó mano a mano a Lautaro Martínez, quien sufrió una falta en el área y el árbitro sancionó el penal que él cambió por el 2-0.

La Selección argentina derrota 3-0 a Islandia su última prueba antes del Mundial 2026. Tras el intenso diluvio que azotó a la localidad de Auburn, Alabama, y que encendió las alarmas en la previa, el partido se disputa en el Jordan-Hare Stadium.

La Selección argentina abrió el marcador a los siete minutos del primer tiempo, cuando el talentoso mediocampista Valentín Barco se quedó con un rebote al borde del área y sacó un disparo potente con el empeine, que entró bajo por el poste derecho del arquero Elias Olafsson.

El gol de Valentín Barco para el 1-0 de la Selección argentina El golazo del Colo Barco para el 1-0 de Argentina TyC Sports En 25 minutos del complemento, el astro argentino Lionel Messi, recién ingresado, puso un pase filtrado excepcional para Lautaro Martínez, que fue derribado por Olafsson dentro del área y generó un penal.

Lionel Messi se hizo cargo de la pena máxima y levantó un remate al ángulo izquierdo del guardameta rival, para el 2-0.

Messi entró y en 90'' metió una asistencia y un gol de penal El gol de penal de Messi para el 2-0 de Argentina ante Islandia TyC Sports A cuatro minutos del final del partido, la Selección argentina volvió a marcar a los 41 minutos del segundo tiempo, con una jugada asociativa entre el mediocampista Rodrigo De Paul y Messi, que terminó en un centro atrás para la llegada y el remate al gol del mediocampista Thiago Almada.