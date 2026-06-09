En vivo: Argentina golea 3-0 a Islandia con un gol de Messi en la segunda pelota que tocó luego de ingresar
En 90 segundos, Lionel Messi dejó mano a mano a Lautaro Martínez, quien sufrió una falta en el área y el árbitro sancionó el penal que él cambió por el 2-0.
La Selección argentina derrota 3-0 a Islandia su última prueba antes del Mundial 2026. Tras el intenso diluvio que azotó a la localidad de Auburn, Alabama, y que encendió las alarmas en la previa, el partido se disputa en el Jordan-Hare Stadium.
La Selección argentina abrió el marcador a los siete minutos del primer tiempo, cuando el talentoso mediocampista Valentín Barco se quedó con un rebote al borde del área y sacó un disparo potente con el empeine, que entró bajo por el poste derecho del arquero Elias Olafsson.
El gol de Valentín Barco para el 1-0 de la Selección argentina
En 25 minutos del complemento, el astro argentino Lionel Messi, recién ingresado, puso un pase filtrado excepcional para Lautaro Martínez, que fue derribado por Olafsson dentro del área y generó un penal.
Lionel Messi se hizo cargo de la pena máxima y levantó un remate al ángulo izquierdo del guardameta rival, para el 2-0.
Messi entró y en 90'' metió una asistencia y un gol de penal
A cuatro minutos del final del partido, la Selección argentina volvió a marcar a los 41 minutos del segundo tiempo, con una jugada asociativa entre el mediocampista Rodrigo De Paul y Messi, que terminó en un centro atrás para la llegada y el remate al gol del mediocampista Thiago Almada.