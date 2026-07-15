En vivo: Argentina empata 0-0 ante Inglaterra en un duelo parejo, friccionado y con pocas situaciones

La Selección argentina iguala 0-0 ante Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por las semifinales del Mundial 2026 . El equipo de Lionel Scaloni busca meterse en una nueva final mundialista frente a un adversario con el que comparte algunos de los capítulos más recordados de la historia del fútbol.

A los 3 minutos, Leandro Paredes y Jude Bellingham protagonizaron el primer cruce caliente del partido tras una infracción en la mitad de la cancha. Hubo intercambio de palabras y el árbitro Elfath debió intervenir para calmar los ánimos.

El conjunto inglés monopoliza la posesión en el arranque, mientras que la Selección argentina responde con presión y mucha agresividad para disputar cada balón dividido.

El partido comenzó con una intensidad altísima y numerosas interrupciones. Entre ambos equipos ya cometieron siete faltas en los primeros diez minutos, en un arranque más disputado que jugado.

A los 11', Elliot Anderson protagonizó una acción que generó reclamos de los argentinos. Tras caer junto a Enzo Fernández, el mediocampista inglés retuvo al volante de la Selección e impidió que se levantara rápidamente para continuar la jugada. Pese a la clara intención de cortar el avance, el árbitro Ismail Elfath decidió no mostrarle la tarjeta amarilla.

El conjunto inglés generó la primera aproximación a los 19'. Tras una buena combinación por la derecha, Morgan Rogers habilitó a Reece James, que envió un centro rasante al corazón del área. Atento, Emiliano Martínez se arrojó sobre la pelota y controló la situación antes de que apareciera algún atacante rival.

Tras la pausa de hidratación, Bellingham recibió una falta cerca del área grande, Declan Rice se hizo cargo y John Stones se impuso en el área argentina, le ganó la posición a Lisandro Martínez y conectó un cabezazo que se fue desviado, aunque no muy lejos del arco defendido por Emiliano Martínez.

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Minutos más tarde, sobre los 35' Reece James ejecutó un tiro libre peligroso desde la puerta del área y obligó a una gran intervención de Emiliano Martínez. El arquero argentino voló sobre su palo y desvió la pelota para evitar la apertura del marcador.

Un minuto después, Lionel Messi protagonizó una acción de las que llevan su sello. El capitán argentino dejó atrás a dos rivales con una gran maniobra individual y, cuando encaraba hacia el área, fue derribado por Elliot Anderson. El volante inglés cortó el avance con infracción y recibió la primera tarjeta amarilla del partido.

A los 38', Enzo Fernández se animó desde afuera del área y sacó un remate potente que pasó apenas por encima del travesaño. Fue el primer aviso claro de la Selección.

Sobre los 41', Lisandro Martínez llegó tarde sobre Morgan Rogers cuando el inglés iniciaba una contra peligrosa y el árbitro Ismail Elfath no dudó en mostrarle la tarjeta amarilla. El defensor argentino quedó condicionado para el resto del partido.

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El minuto a minuto de Argentina vs Inglaterra