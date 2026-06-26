En pleno Mundial, se confirmó el futuro de Nico Paz: la fuerte decisión del Real Madrid

El Real Madrid tomó una determinación final y ya se la comunicó al Como de Italia. ¿Dónde jugará Nico Paz?

Mientras se prepara para un partido que puede marcar un antes y un después en su carrera con la Selección argentina, Nico Paz, a quien Lionel Scaloni piensa como titular en la última fecha ante Jordania, recibió una noticia que sacudió su futuro. En medio de los rumores, el Real Madrid tomó una decisión final respecto a dónde seguirá su carrera la joya de 21 años.

En plena disputa del Mundial 2026, el Merengue le comunicó formalmente al Como 1907 sus intenciones de volver a tener el control completo de su pase, lo que abre un nuevo escenario de cara a la próxima temporada. En pocas palabras, el gigante español ejecutará la opción de compra por el volante albiceleste fijada en €9.000.000.

El Real Madrid recomprará a Nico Paz: ¿se lo queda? A partir de ese momento, cualquier negociación dependerá pura y exclusivamente del Real Madrid, que todavía no resolvió si lo tendrá en cuenta. La otra opción que se baraja es ponerlo en vidriera y venderlo al mejor postor, teniendo en cuenta que Paz tiene varios clubes interesados luego del brillante nivel que mostró durante su paso por la Serie A.

Nico Paz debe volver al Real Madrid tras el Mundial. @Argentina Los tremendos números de la joya argentina con la camiseta del Como El rendimiento del argentino explica el interés que despertó en el mercado. Durante la última temporada fue el líder futbolístico del Como, con 13 goles y ocho asistencias en 40 partidos, números que lo convirtieron en una pieza determinante para una campaña histórica del equipo de Cesc Fábregas.