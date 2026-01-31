Elena Rybakina sorprende en Melbourne y conquista el Abierto de Australia ante Sabalenka

La kazaja Elena Rybakina (5ª del ranking WTA ) dio el gran golpe en Melbourne y se consagró campeona del Abierto de Australia , primer Grand Slam de la temporada, al imponerse en una final de alto voltaje ante la bielorrusa Aryna Sabalenka , número uno del mundo.

En un partido cambiante y de enorme intensidad, Rybakina se quedó con el trofeo tras vencer por 6-4, 4-6 y 6-4 en dos horas y 18 minutos de juego, un triunfo que además le permitirá escalar hasta el tercer puesto del ranking mundial.

De esta manera, la campeona de Wimbledon 2022 sumó su segundo título de Grand Slam y se tomó revancha de la final del Abierto de Australia 2023, cuando había caído justamente frente a Sabalenka en tres sets.

El encuentro comenzó mejor para Rybakina , quien consiguió un quiebre en el primer game que resultó clave. A partir de allí, sostuvo con autoridad sus turnos de saque y cerró el primer set por 6-4, mostrando solidez desde el fondo de la cancha.

El segundo parcial fue mucho más parejo, con ambas jugadoras defendiendo sus servicios sin sobresaltos. Sin embargo, Sabalenka logró marcar la diferencia en el décimo game, cuando quebró y se llevó el set por 6-4 para estirar la definición.

Elena Rybakina Sabalenka australia En una final vibrante de más de dos horas, Elena Rybakina derrotó a Sabalenka. EFE

En el tercero, la número uno del mundo tomó una rápida ventaja de 3-0 y parecía encaminarse al título. Pero Rybakina reaccionó con una racha de cinco games consecutivos, dio vuelta el marcador y, pese a un último intento de su rival, cerró el partido con autoridad para sellar el 6-4 definitivo.

Un camino perfecto hacia el título

Rybakina construyó su consagración con una campaña impecable en Melbourne. En su recorrido hacia la final, superó sin ceder sets a la eslovena Kaja Juvan, la francesa Varvara Gracheva, la checa Tereza Valentová, la belga Elise Mertens (21ª), la polaca Iga Swiatek (2ª) y la estadounidense Jessica Pegula (6ª).

Con este nuevo logro, la kazaja confirma su crecimiento sostenido en el circuito y se consolida como una de las grandes protagonistas del tenis femenino actual.

Lo que sigue en el Abierto de Australia

La acción en el Abierto de Australia continuará este domingo con la final masculina entre el español Carlos Alcaraz (1°) y el serbio Novak Djokovic (4°), programada para las 5:30 de la mañana (hora de Argentina), en otro duelo estelar del primer Grand Slam del año.