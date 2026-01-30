Novak Djokovic sacó chapa ante Jannik Sinner y va por otro récord en la final del Abierto de Australia

El serbio Novak Djokovic (4°) consiguió un triunfo que parecía imposible ante el italiano Jannik Sinner (2°) y, a los 38 años, se metió en la gran final del Abierto de Australia , donde se enfrentará con el español Carlos Alcaraz (1°).

Djokovic , que con 38 años sigue haciendo historia, se impuso por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4 luego de 4 horas y 9 minutos de juego.

El serbio pudo sacar adelante un encuentro increíble, en el que estuvo casi siempre en desventaja y demostró tener una mente inquebrantable para poder salir siempre adelante.

El momento bisagra del partido se dio en el quinto set, donde aprovechó la única chance de quiebre que tuvo y salvó las ocho oportunidades que tuvo su oponente.

Luego del triunfo, que le permitió cortar con una racha de cinco caídas consecutivas ante Sinner , Djokovic confesó que “no encuentro palabras para ser honesto. Me parece increíble”, y añadió: “Me trae recuerdos de casi seis horas en 2012 contra Rafa (Nadal)”.

Djokovic remontó a Sinner y jugará la final del Abierto de Australia ante Alcaraz

Con respecto a su impresionante actuación, aseguró que “esta era la única forma que tenía para ganarle, me había ganado los últimos cinco partidos. Tenía mi número y se lo tuve que cambiar”.

Por último, destacó: “Tengo que agradecerle (a Sinner) y felicitarlo. Es un gran jugador y me llevó al límite. Hay que darle un aplauso a él también”.

Este domingo por la mañana Djokovic se enfrentará con Alcaraz en la final, donde buscará conseguir su 25° título de Grand Slam y el undécimo en el Abierto de Australia, donde es el mayor ganador con amplia diferencia.

Fuente: NA