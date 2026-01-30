Así fue el emotivo reencuentro entre Juan Martín del Potro y Novak Djokovic en vivo: "Te amo, amigo"

Luego de vencer a Jannik Sinner y avanzar a la final del Abierto de Australia, Novak Djokovic protagonizó un cálido intercambio con Juan Martín Del Potro.

El serbio y el argentino compartieron un momento cargado de afecto tras la clasificación de Djokovic a la final en Melbourne.

Novak Djokovic y Juan Martín Del Potro protagonizaron un emotivo reencuentro luego del triunfo del serbio ante el italiano Jannik Sinner, que le permitió meterse en la final del Abierto de Australia. El intercambio se dio en plena transmisión televisiva, cuando el tandilense apareció en una videollamada para felicitarlo por la victoria conseguida este viernes por la mañana.

“Grande ‘Nole’, qué felicidad amigo”, fueron las primeras palabras de Del Potro, a lo que Djokovic respondió recordando un mensaje previo del argentino en redes sociales: “Sos un mago", aunque le pidió que no haga predicciones para la final.

Me gustaría que la final de @AustralianOpen sea entre mis amigos Nole vs Carlitos

Ustedes también? — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) January 30, 2026



Ustedes también? — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) January 30, 2026 La “Torre de Tandil” también le consultó si el triunfo ante Sinner había sido uno de los más emocionantes de su carrera, y el serbio no dudó en afirmarlo: “Exactamente, con mucha intensidad. La energía que metí para ganar fue increíble. Gracias. Te amo, amigo”.

Djokovic recibió un mensaje especial de Del Potro Djokovic recibió un mensaje especial de Del Potro El vínculo entre Del Potro y Novak Djokovic Djokovic y Del Potro mantienen desde hace años un vínculo cercano tanto dentro como fuera del circuito profesional. Incluso, a fines de 2024, el serbio visitó la Argentina para disputar una exhibición en el Parque Roca, como parte de la despedida oficial del tenista argentino.