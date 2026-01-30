Así fue el emotivo reencuentro entre Juan Martín del Potro y Novak Djokovic en vivo: "Te amo, amigo"
Luego de vencer a Jannik Sinner y avanzar a la final del Abierto de Australia, Novak Djokovic protagonizó un cálido intercambio con Juan Martín Del Potro.
Novak Djokovic y Juan Martín Del Potro protagonizaron un emotivo reencuentro luego del triunfo del serbio ante el italiano Jannik Sinner, que le permitió meterse en la final del Abierto de Australia. El intercambio se dio en plena transmisión televisiva, cuando el tandilense apareció en una videollamada para felicitarlo por la victoria conseguida este viernes por la mañana.
“Grande ‘Nole’, qué felicidad amigo”, fueron las primeras palabras de Del Potro, a lo que Djokovic respondió recordando un mensaje previo del argentino en redes sociales: “Sos un mago", aunque le pidió que no haga predicciones para la final.
Te Podría Interesar
La “Torre de Tandil” también le consultó si el triunfo ante Sinner había sido uno de los más emocionantes de su carrera, y el serbio no dudó en afirmarlo: “Exactamente, con mucha intensidad. La energía que metí para ganar fue increíble. Gracias. Te amo, amigo”.
El vínculo entre Del Potro y Novak Djokovic
Djokovic y Del Potro mantienen desde hace años un vínculo cercano tanto dentro como fuera del circuito profesional. Incluso, a fines de 2024, el serbio visitó la Argentina para disputar una exhibición en el Parque Roca, como parte de la despedida oficial del tenista argentino.
La final del Abierto de Australia entre Djokovic y el español Carlos Alcaraz se disputará este domingo desde las 5:30 (hora de Argentina).