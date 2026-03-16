El terrible momento que vive Bayern Múnich antes de la revancha vs. Atalanta: ¿pone en riesgo el 6-1 de la ida?

Pese a la abrumadora ventaja que sacó en Italia, el Bayern Múnich enfrenta un preocupante escenario de cara al partido de vuelta de los octavos de la Champions.

El panorama parecía totalmente tranquilo para el Bayern Múnich después del abrumador 6-1 que consiguió en Italia ante Atalanta por la ida de los octavos de final de la Champions League. Sin embargo, a horas de la revancha en Alemania, el equipo bávaro atraviesa una situación tan inesperada como preocupante.

El problema que azota al equipo de Vicent Kompany aparece en el arco. El histórico Manuel Neuer continúa recuperándose de un desgarro y está descartado para el partido de vuelta, pero la noticia alarmante es que tampoco estarán disponibles sus reemplazantes habituales.

El suplente habitual, Jonas Urbig, sufrió una conmoción cerebral y su presencia está prácticamente descartada porque el cuerpo médico no quiere arriesgarlo. A esa ausencia se suma la de Sven Ulreich, tercer arquero del plantel, quien también padece un desgarro. Como si fuera poco, el joven Leon Klanac, arquero del equipo Sub 19, su sumó a la enfermería.

Inédito: un arquero adolescente podría debutar en Bayern Múnich vs. Atalanta Con ese panorama, en las últimas horas comenzó a sonar con fuerza el nombre de Leonard Prescott, el arquero estadounidense de ¡apenas 16 años! que forma parte del equipo juvenil del Bayern y recién esta semana tuvo su primer entrenamiento con el plantel profesional. De hecho, estuvo en el banco de suplentes en el partido de ida frente a Atalanta y también del encuentro contra Bayer Leverkusen por la Bundesliga.