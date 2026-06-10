El mensaje de Rodrigo De Paul antes del Mundial que alimenta la ilusión argentina

Rodrigo De Paul transmitió confianza, resaltó el trabajo junto a Lionel Messi y reveló cuál es el gran deseo que tiene para los argentinos en este Mundial.

El mediocampista Rodrigo de Paul expresó su emoción de cara al Mundial 2026 luego del triunfo de la Selección argentina por 3-0 ante Islandia y aseguró que "Argentina siempre es candidata".

De Paul, que ingresó en el segundo tiempo y asistió a Thiago Almada en el 3-0 definitivo, confesó que "queremos competir, como dijimos el Mundial pasado", y destacó que "los entrenamientos parecen partidos, el equipo compite un montón y esa competencia interna nos hace bien".

A su vez, contó que "con Leo (Messi) trabajamos un montón para el club y la Selección. Estamos muy ilusionados", y reveló que su gran esperanza es "ver a todos los argentinos otra vez unidos, como fue aquella tarde en el Obelisco, que quedó en la historia. Ojalá se pueda repetir, estoy seguro que lo vamos a intentar".

El mensaje de Rodrigo De Paul tras la victoria 3-0 ante Islandia de cara al Mundial Embed "VAMOS A DEJAR TODO LO QUE TENEMOS Y UN POQUITO MÁS POR DARLES ESA ALEGRÍA" El mensaje de Rodrido De Paul tras la victoria 3-0 ante #Islandia de cara al Mundial.@gastonedul pic.twitter.com/hXrpIE9xlg — TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2026 Por otra parte, el delantero José "Flaco" López reconoció que "el cariño y el apoyo de la gente es sensaciones", y recordó cómo fue el día en el que supo que estaba convocado al Mundial: "Cuando me enteré estaba en un partido con el Palmeiras, aunque algo sabía".

López, que es una de las grandes figuras del fútbol brasilero, mostró un muy buen nivel en los últimos dos amistosos con la Selección argentina y, si bien será muy complicado verlo como titular en el Mundial por la competencia con dos jugadores de elite mundial como Lautaro Martínez y Julián Álvarez, se muestra como una buena alternativa.