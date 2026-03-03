El mensaje de Prestianni tras volver a jugar en el Benfica luego del escándalo con Vinícius Jr

Gianluca Prestianni sumó minutos en la victoria de las Águilas frente al Gil Vicente por la Liga Nos y le dedicó unas sentidas palabras a los hinchas.

Luego de la eliminación en la Champions League frente al Real Madrid, el Benfica volvió a enfocarse en la Primeira Liga y superó 2-1 a Gil Vicente FC por la fecha 24 para sumar tres puntos claves y no perderle pisada al Porto, líder del certamen con 65 puntos.

Más allá del triunfo, todas las miradas estuvieron puestas en Gianluca Prestianni, quien regresó a la actividad tras la suspensión provisional impuesta por la UEFA a raíz de su cruce con Vinícius Júnior y luego del partido dedicó un mensaje de agradecimiento a los hinchas por el respaldo recibido.

El atacante fue titular en el equipo dirigido por José Mourinho y tuvo una participación activa en el frente ofensivo, especialmente en la jugada previa al primer gol, donde aportó desequilibrio y profundidad desde las bandas. Con despliegue y movilidad, logró imprimirle ritmo al ataque, aunque fue sustituido a los 69 minutos por Dodi Lukebakio.

El sentido mensaje de Prestianni a los hinchas del Benfica Mientras espera la resolución definitiva por el cruce que protagonizó en la serie internacional, Gianluca Prestianni sintió el respaldo de los hinchas del Benfica, que lo despidieron con aplausos al momento de dejar el campo de juego. Tras el encuentro, el delantero argentino utilizó sus redes sociales para agradecer el gesto: “Gracias a todos los benfiquistas por el apoyo de siempre”, expresó, en un mensaje cargado de gratitud en medio de un contexto delicado.

image Gianluca Prestianni le agradeció a todos los hinchas del Benfica por el apoyo. EFE El tierno gesto de Gianluca Prestianni con una pequeña hincha del Benfica Cuando se dirigía hacia el vestuario tras el partido, Prestianni advirtió que una niña lo llamaba desde la tribuna con la intención de saludarlo. Sin dudarlo, el delantero se acercó hasta el sector, le dio un abrazo, saludó también a su madre y, como broche del momento, le obsequió su camiseta, protagonizando una escena cargada de ternura que rápidamente se volvió viral entre los hinchas.