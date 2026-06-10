El llamado a Alexis Mac Allister: Silvina Riela, madre del campeón revela cómo llega el argentino al Mundial 2026

Detrás de cada estrella mundialista que brilla en el campo de juego hay una estructura invisible que sostiene, contiene y equilibra. En MDZ no solo nos apasiona el análisis táctico, los planteos futbolísticos y el rendimiento de los distintos seleccionados de cara a la gran cita mundialista; también nos interesa profundizar en el costado humano, el rol de la familia y el sacrificio silencioso de quienes acompañan.

Para conversar sobre este entramado afectivo, recibimos en nuestro set a Silvina Riela , madre de Alexis Mac Allister —pieza clave del esquema nacional— y de Kevin Mac Allister , quien también integró la lista preliminar de 55 convocados. En un mano a mano íntimo, Silvina repasó cómo se gestiona la presión familiar, el día que Alexis predijo su futuro en el jardín de infantes y su rol clave como sostén administrativo y emocional.

A diferencia de lo vivido en las vísperas de Qatar 2022 , donde la convocatoria de Alexis se definió a último momento, este proceso encuentra a la familia con una experiencia diferente. "Esta vez no cortamos tanto clavo con Alexis porque venía asistiendo a todos los amistosos y tiene un gran presente en el Liverpool, aunque sí estuvimos con la expectativa por Kevin", confiesa Silvina.

Debido a los pocos días de descanso tras el cierre de la temporada europea y el posterior viaje directo de la Selección, la familia debió felicitar al volante a la distancia: "Nos tocó felicitarlos desde lejos, como en la primera convocatoria, pero con otro relax. Ya venimos con un poquito más de experiencia, pero no deja de emocionar".

Para ella, el bienestar emocional del futbolista es un factor determinante para el rendimiento deportivo: "Lo que hace que el jugador esté completo es ver que su familia esté bien. Dentro de la cancha, eso se nota".

Genética, frustraciones y el dibujo premonitorio en el jardín

Hijos de Carlos Javier "El Colorado" Mac Allister, los hermanos Francis, Kevin y Alexis parecían predestinados al fútbol, aunque Silvina admite que inicialmente deseaban un destino diferente para ellos debido a las exigencias y sinsabores del ambiente.

"Nosotros elegíamos por ahí que vayan por otros caminos. Sabemos que es un camino difícil, que desde muy chico trae frustraciones y los padres no queremos que pasen por eso. Pero ganó la genética, ganó el deseo de ellos. Los tres llegaron a Primera, Kevin y Alexis pisaron la Selección, y Alexis fue campeón del mundo", relata con orgullo.

Existe una tierna anécdota que ilustra la temprana determinación del actual volante del Liverpool. Durante su etapa en el jardín de infantes, en una actividad por el Día del Trabajador donde debían dibujar qué querían ser de grandes, Alexis hizo un garabato y pegó una figurita de Diego Simeone con la camiseta de la Selección argentina. "Nosotros mostramos esa imagen en Qatar porque uno se retrotrae. Desde el jardín de infantes ya había puesto que iba a ser jugador de fútbol y que iba a jugar en la Selección", recuerda Silvina.

Madre de la tercera estrella, apoderada y el "detrás de escena" de un campeón

El rol de Silvina excede los límites de la contención afectiva. Con pasado en el sector comercial y empresarial a través de franquicias textiles, debió reconvertir su perfil para transformarse en la administradora y apoderada de sus hijos cuando las exigencias contractuales del fútbol de élite aumentaron.

En este rol integral, funciona como un sostén anímico clave, estando presente tanto para aportarle calma al jugador como para impulsarlo si necesita una palabra de aliento. Además, se encarga de la gestión administrativa, manejando contratos y aspectos legales respaldada por la capacitación y contención que recibió en grupos empresariales como Vistage. Por último, coordina la logística familiar y los viajes para garantizar que la mente de Alexis esté enfocada exclusivamente en el juego.

"Hay una charla continua, diaria, de lo emocional y de todo lo que haga que su cabeza esté solamente puesta en lo que hace, que es jugar al fútbol", explica sobre el blindaje mediático y mental que realiza con Alexis.

De la tranquilidad de Qatar al nuevo desafío de la Selección

Al rememorar la gesta de Qatar 2022 y la histórica final del 18 de diciembre, Silvina destaca la particular templanza de su hijo para afrontar momentos de extrema presión: "En el Mundial fue al revés: Alexis estaba tan tranquilo que nos transmitía tranquilidad a nosotros. Tiene una personalidad que se adapta muy fácilmente a lugares tan expuestos y a tanta presión; ya lo habíamos notado en su paso por Boca".

De cara al torneo actual, Silvina ve al mediocampista en su plenitud absoluta: "Lo veo óptimo como persona. Creció un montón, maduró, es padre, así que eso le da un plus. Y como jugador mantiene el nivel, que es lo más difícil en el fútbol de élite". Asimismo, dedicó palabras de elogio para el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni: "Por lo que me llega de la intimidad a través de Alexis, se nota que es un gran entrenador y, sobre todo, una gran persona".

Silvina Riela - Recorte 3 Santiago Aulicino/MDZ

La arenga de una madre: el emotivo mensaje de Silvina en el vestuario

Silvina ya tiene programado su viaje para acompañar de cerca la logística de la Selección junto a la pareja de Alexis, Ailén, y la pequeña Alaia. Al cierre de la entrevista, en un ejercicio de cara al inminente debut del equipo, se le propuso una hipótesis emocionante: ¿Qué le diría a Alexis si tuviera cinco o diez minutos a solas con él en el vestuario, justo antes de salir a la cancha?

Lejos de centrarse en lo futbolístico, la respuesta de Silvina condensó la pasión de todo un país, pero con la sensibilidad única de una madre: "Le diría que siga brillando como hasta ahora. Que confíe en él y en su equipo, que ha trabajado mucho para llegar a esta segunda etapa. Que recuerde que hace tres años pensábamos que el mejor jugador del mundo no iba a llegar a este Mundial, y llegó hoy de la mejor manera. Así que le podemos dar a la Argentina todo lo que se merece, que es una alegría social, como pasó en el 2022".

Silvina Riela - Recorte 4 Santiago Aulicino/MDZ

Finalmente, Silvina concluyó con el deseo de poder abrazarlo en la intimidad del plantel antes de que ruede la pelota, dejando una frase que resume el esfuerzo de toda una vida: "Me encantaría darle un gran abrazo. Pensando en que esto suceda, le diría también que recuerde mucho todo lo que hizo para llegar hasta donde llegó, sobre todo lo que hizo desde tan chico... y que lo disfrute. Que lo disfrute mucho".