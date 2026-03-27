El jefe de Alpine reveló cuál es la debilidad del monoplaza en el GP de Japón: "Lo sabíamos al venir acá"

Steve Nielsen, jefe de equipo de Alpine, remarcó que el A526 tiene un gran problema en el circuito de Suzuka. ¿De qué se trata?

En la madrugada argentina, Franco Colapinto volvió a girar en el marco del Gran Premio de Japón, un circuito completamente nuevo para él. El proceso de adaptación al trazado —muy distinto a lo ensayado en simulador— y ciertas limitaciones del Alpine A526 condicionaron el rendimiento general. El argentino finalizó las sesiones en los puestos 16° y 17°, mientras que su compañero, Pierre Gasly, se ubicó 15° y 14°, en jornadas sin grandes avances para el equipo.

Tras la actividad en pista, el director de la escudería, Steve Nielsen, analizó lo ocurrido y aportó detalles sobre el desempeño del conjunto. En su balance, el foco estuvo puesto en identificar las debilidades del auto, un aspecto clave que el equipo deberá corregir de cara a la continuidad del fin de semana para intentar mejorar la competitividad.

Steve Nielsen reveló la debilidad del A526 en el circuito de Suzuka "No creo que haya ido del todo bien, no somos tan rápidos como nos gustaría ser. Tuvimos algunos problemas con subviraje a altas velocidades (NdeR: cuando el auto dobla menos de lo que el piloto pretende) que tenemos que arreglar, la buena noticia es que nuestro ritmo con tanques llenos está bien, pero tenemos que trabajar en lo otro", inició en diálogo con el sitio de la Fórmula 1.

steve nielsen Nielsen sabe que Alpine debe hacer una buena clasificación para sumar puntos en Suzuka. @F1 En cuanto a la gran debilidad que tiene el monoplaza de Alpine en el histórico circuito de Suzuka, el británico reveló: "En el sector uno hay muchos cambios de dirección a alta velocidad y es nuestra única gran debilidad en el auto, así que sabíamos al venir acá que el sector 1 sería complicado y lo está siendo. Necesitamos encontrar ritmo para mañana; me gustaría encontrar mucho. Si lo vamos a lograr, no lo sé, pero creo que si podemos recortar dos o tres décimas nos irá bien".