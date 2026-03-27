El contundente análisis de Pierre Gasly sobre el rendimiento de Alpine en Suzuka: "No ha sido un día fácil"

Pierre Gasly analizó el rendimiento de la escudería francesa en el primer día de actividades del Gran Premio de Japón. ¿Qué dijo?

Se terminó el primer día de actividades del Gran Premio de Japón y Alpine generó un poco de preocupación de cara a lo que se viene. Franco Colapinto fue 16° y 17° en las primeras dos prácticas en Suzuka mientras que Pierre Gasly terminó 15° y 14°, mostrando una baja en el rendimiento en comparación al GP de China.

alpine fp2 No fue una buena primera jornada para Franco Colapinto y Alpine en Suzuka. X @AlpineF1Team De todas formas, en el box de la escudería francesa confían en poder revertir este mal inicio y volver a sumar puntos en un circuito con mucha historia y difícil para los nuevos pilotos que tienen su primera experiencia aquí (Colapinto es uno de ellos).

Pierre Gasly, contundente al analizar su rendimiento tras las prácticas en Suzuka Tras concluir con las primeras dos prácticas en Japón, Pierre Gasly dialogó con los medios y fue contundente a la hora de analizar su performance arriba del A526: "No ha sido un día fácil para nosotros aquí en Suzuka. En la primera sesión de entrenamientos libres tuvimos problemas con el equilibrio, pero mejoramos bastante en la segunda. Las sensaciones en el coche aún no son las que busco, así que sin duda tenemos que mejorar de cara a mañana", sostuvo.

"La clasificación está muy ajustada, sobre todo hasta la séptima posición, detrás de los tres primeros equipos. Solo unas décimas de segundo separan la 15° de la 7°, así que estoy seguro de que la clasificación de mañana volverá a estar muy igualada. Si conseguimos hacer pequeñas mejoras, creo que tendrán un gran impacto en el resultado final. Seguiremos trabajando duro esta noche y estoy seguro de que mañana será mejor", agregó.