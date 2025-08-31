El Inter Miami de Messi va en busca del título de la Leagues Cup ante Seattle Sounders: hora y cómo ver en vivo
El Inter Miami se mide ante el Seattle Sounders en la gran final del certamen que disputan los mejores equipos de la MLS y la Liga MX.
Inter Miami, con Lionel Messi, irá en busca del título de la Leagues Cup, cuando se enfrente este domingo a Seattle Sounders, que será local en la final del certamen, que se jugará en el estadio Lumen Field. El partido se llevará a cabo a las 21 (hora argentina), con el arbitraje del costarricense Juan Gabriel Calderón, y será transmitido en la señal deportiva Apple TV.
De acuerdo con el reglamento del torneo, Seattle definirá en su propia casa, por haber sido el mejor clasificado entre los cuatro semifinalistas.
El equipo conducido por Javier Mascherano llegó a este compromiso después de una contundente victoria por 3-1 frente a Orlando City, con un doblete de Messi.
Este encuentro consagrará al nuevo campeón del certamen, por eso el equipo de Miami buscará concretar un buen resultado deportivo en condición de visitante, un escenario que podría posicionarlo en el primer lugar de la tabla de los clubes con más títulos de la Leagues Cup, que anualmente reúne a clubes estadounidenses y mexicanos.
El Seattle Sounders buscará arruinarle la fiesta a Messi y al Inter Miami
Por otro lado, Seattle Sounders viene después de una importante victoria por 2-0 frente a Los Angeles Galaxy en condición de visitante, que le sirvieron para llegar a la final.
El equipo conducido por Brian Schmetzer buscará frenar el poder ofensivo del Inter Miami y, al mismo tiempo, generar situaciones claras que le permitan tomar la delantera en el marcador. Además, intentará imponer su estilo de juego para no ceder la iniciativa en los momentos clave del encuentro.
Estos son los detalles del partido y las posibles formaciones de ambos equipos
Estadio: Lumen Field
Árbitro: Juan Gabriel Calderón
Horario: 21:00hs
TV: Apple TV
Seattle Sounders F.C: Andrew Thomas; Alex Roldán, Yeimar Gómez Andrade, Jackson Ragen, Jon Bell, Paul Rothrock, Obed Vargas, Cristian Roldán, Pedro de la Vega, Osaze De Rosario y Jesús Ferreira. DT: Brian Schmetzer.
Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba, Yannick Bright, Sergio Busquets, Rodrigo De Paul, Lionel Messi, Baltasar Rodríguez y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.
Fuente: NA