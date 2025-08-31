La ilusionante frase de Javier Mascherano en la previa de la final de la Leagues Cup: Nos quedamos con..."

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, aseguró este sábado que su equipo se quedó "con la espina" cuando no pudo ganar la Liga de Campeones de Concacaf y que por eso encara la final de la Leagues Cup de este domingo contra los Seattle Sounders decidido a "hacerlo todo para ganar".

"Teniéndolo tan cerca, estando a un partido de poder conseguir levantar un trofeo, estamos acá para hacer todo lo posible para ganar. Nos quedamos un poco con la espina cuando no pudimos alcanzar la final de Champions. Hoy el fútbol nos da oportunidad y esperemos que la podamos aprovechar", afirmó Mascherano en la rueda de prensa de la víspera.

Javier Mascherano palpitó la final de la Leagues Cup El Inter Miami se mide este domingo con los Sounders en Seattle con la Leagues Cup en juego: "Me parece que tanto Inter Miami como Seattle son los dos equipos que merecían estar en la final. Lo hemos demostrado en la primera fase, inclusive reponiéndonos en partidos difíciles como con Necaxa", aseguró.

Por otro lado, el club de Mascherano llegó a la final tras remontar al Orlando City impulsado por un doblete de Leo Messi: "Messi está bien, ya lo hemos visto en el partido contra Orlando, una vez más ha hecho la diferencia más allá de que llegaba con unos días de inactividad. Otra vez nos vuelve a ayudar para llegar a la final. Contento por él por cómo terminó el partido", dijo el Jefecito.