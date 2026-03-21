El inspirador mensaje de Gustavo Alfaro a Paraguay en la previa del Mundial: "Tenemos jugadores que van a defenderla"

En la previa de la fecha FIFA de marzo, Gustavo Alfaro dejó un motivador mensaje a sus dirigidos pensando en la cita mundialista que comenzará en junio.

La espera terminó para Selección de Paraguay, que volverá a disputar un Mundial tras 16 años de ausencia. Un logro que tiene como principal artífice a Gustavo Alfaro, el entrenador que logró devolverle la ilusión al equipo, sellar la clasificación y reinsertarlo en la élite del fútbol internacional.

En el marco de la presentación de la nueva indumentaria, el técnico argentino compartió un emotivo mensaje dirigido tanto a los hinchas como a los dirigentes que apostaron por su proyecto. A través de un extenso texto, Alfaro destacó el respaldo recibido durante el proceso y valoró el camino recorrido hasta alcanzar el objetivo de volver a la máxima cita del fútbol mundial: "No podemos prometer victorias. Prometemos luchar con la garra y con la dedicación con la que la historia siempre definió a esta selección. Tenemos jugadores que van a defenderla, van a sudarla, cuidarla y dignificarla", lanzó.

Gustavo Alfaro y un inspirador mensaje a Paraguay de cara al Mundial Lechuga abrió su mensaje con una mirada hacia el pasado y recordó la histórica participación de la Albirroja en la Copa del Mundo Sudáfrica 2010, donde cayeron por 1-0 frente a España en los cuartos de final, en lo que fue una de las campañas más destacadas de su historia: “Estuve en el Ellis Park de Johannesburgo. Al final del partido sentí tristeza porque el equipo de Tata Martino estuvo cerca de una victoria que hubiese sido épica, pero como hincha del fútbol sudamericano me sentía reconfortado porque esos guerreros habían dejado la piel. Esa piel me trae a esta piel. La tierra colorada es la huella digital de este país", mencionó.

gustavo alfaro Gustavo Alfaro envió un sentido mensaje a toda Paraguay. FIFA.com “Cada día qué transcurre es uno menos que queda para jugar la Copa del Mundo. Hace ya casi dos años, en mi primera conferencia de prensa, dije que venía a diseñar un sueño. En aquel momento los ecos de los espacios vacíos sonaban fuerte. Hoy ese espacio está colmado por un país entero. Es el momento de ir a conquistar y defender el prestigio. Contamos con el apoyo de todo un país, la garra, el hambre, la ilusión y el corazón de nuestros muchachos que dejarán la vida por estos colores”, añadió.

Lo que se le viene a la Paraguay de Gustavo Alfaro El ciclo de Gustavo Alfaro al frente de la Selección de Paraguay comenzó en agosto de 2024 y rápidamente mostró resultados: acumuló siete triunfos, seis empates y apenas tres derrotas, números que le permitieron sellar la clasificación a la Copa del Mundo. Como parte de la preparación, el combinado guaraní afrontará una gira europea con dos amistosos ante Selección de Grecia (27 de marzo) y Selección de Marruecos (31 de marzo).