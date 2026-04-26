El Gargantini ya late: color, familias y una linda previa para el clásico mendocino

El clásico ya empezó a jugarse en las calles de Mendoza. Desde temprano, el movimiento en los alrededores del Estadio Bautista Gargantini empezó a crecer y la previa entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima de Mendoza se vive con intensidad, pero también con tranquilidad.

Las puertas del estadio se abrieron a las 13:30 y desde ese momento los hinchas comenzaron a ingresar al Bautista Gargantini para asegurarse su lugar en una tarde histórica para el fútbol mendocino.

La zona de calle Aristedes Villanueva y Belgrano es uno de los puntos más calientes de la previa. Allí, los bares están repletos, con mesas llenas, camisetas azules por todos lados y familias enteras disfrutando de la jornada antes de entrar a la cancha.

El clima acompaña y eso también se siente. El sol, la temperatura agradable y una tarde ideal le dan todavía más marco a un clásico que vuelve a jugarse en Primera División después de muchísimo tiempo y que paraliza a toda la provincia.

Por ahora, todo se vive en paz. Hay banderas, canciones, colorido y mucha expectativa. También un fuerte operativo de seguridad acompaña la jornada para garantizar que todo se desarrolle con normalidad y que el clásico sea una verdadera fiesta.

La gente de Independiente sabe que hoy no es un partido más. El equipo llega como líder, con un gran presente y con la ilusión de seguir haciendo historia. Del otro lado, Gimnasia quiere arruinar la fiesta y dar el golpe en el Parque.

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Pero mientras la pelota todavía espera, afuera ya se juega otro partido: el de la pasión, el de la ansiedad y el de la emoción de volver a vivir un clásico mendocino en la máxima categoría.

El Gargantini late.

Y Mendoza ya está lista.