En vivo: Independiente y Gimnasia empatan 1 a 1 en un clásico vibrante

El blanquinegro sorprendió y en 45 segundos con gol de Armoa pero a los 18 empató Studer. Seguí en vivo todo lo que pasa en el Bautista Gargantini, con el color de la previa, las formaciones, las incidencias y el resultado del gran clásico mendocino.

Mendoza vive una tarde histórica. Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima de Mendoza se enfrentan este domingo desde las 15 en el Estadio Bautista Gargantini, en un clásico que vuelve a jugarse en Primera División y que mantiene en vilo a toda la provincia.

La Lepra llega como líder, con un presente brillante en el torneo local y también en la Copa Libertadores, mientras que el Lobo busca dar el golpe y seguir creciendo en su regreso a la máxima categoría.

Clásico Mendocino: Un Duelo de Alto Voltaje Desde temprano, el Parque General San Martín se tiñó de azul. Familias, banderas, bengalas de color y una enorme expectativa acompañaron la previa de un partido que promete mucho dentro y fuera de la cancha.