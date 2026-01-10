El futbolista relegado por Marcelo Gallardo en River que desea irse del club y dar el salto a Europa
Un jugador de River que no es tenido en cuenta por el Muñeco expresó sus ganas de dejar el club y dar el gran salto al Viejo Continente. ¿De quién se trata?
En el tramo final de 2025, River Plate tomó una decisión estratégica y activó la cláusula de retorno de Sebastián Boselli, quien se encontraba cedido en Estudiantes de La Plata. Marcelo Gallardo había seguido de cerca su evolución en el conjunto platense y entendió que podía convertirse en una pieza útil para la rotación defensiva. En esa misma ventana, el club de Núñez repitió la maniobra con Lautaro Rivero, que hasta entonces defendía los colores de Central Córdoba de Santiago del Estero.
El desenlace, sin embargo, fue dispar para ambos zagueros. El plan inicial del cuerpo técnico del Muñeco Gallardo ubicaba como primera opción a Lucas Martínez Quarta junto a Paulo Díaz. No obstante, en el arranque de la competencia quien logró meterse en la consideración fue el defensor uruguayo, aunque sus actuaciones no terminaron de convencer.
Los números reflejan esa situación: Boselli apenas acumuló cinco presentaciones a lo largo del semestre, mientras que Rivero aprovechó su oportunidad, desplazó a Paulo Díaz y se adueñó de un lugar en el once inicial. En ese contexto, sumado a la chance concreta de que Jhohan Romaña se incorpore al plantel, el central charrúa empezó a evaluar seriamente la posibilidad de buscar nuevos horizontes.
El objetivo de Sebastián Boselli
El propio Sebastián Boselli ya le transmitió a su entorno, con su padre Pablo como representante, que su prioridad es dar el salto al Viejo Continente. En el pasado reciente hubo sondeos desde Peñarol y San Lorenzo, pero el defensor descartó esas alternativas: su intención es que su próximo desafío sea en el fútbol europeo y no en el ámbito local o sudamericano.
El panorama de los defensores centrales en River
De cara al inicio de 2026, el panorama en River aparece cargado de nombres en la zaga. Todo indica que Martínez Quarta y Lautaro Rivero arrancarán como dupla principal, con el inminente regreso de Germán Pezzella para sumar experiencia desde el banco. Paulo Díaz, sin ofertas concretas, continuará en el club, mientras que la dirigencia mantiene negociaciones avanzadas para sumar a Romaña. Con ese escenario, el espacio para Boselli se achica considerablemente y su salida empieza a tomar forma.