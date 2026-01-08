El palazo de un juvenil de River contra Marcelo Gallardo tras ser presentado en su nuevo equipo: "No tuvo en cuenta a..."

Tomás Nasif, futbolista que pertenece a River, fue presentado en Platense y allí aprovechó para disparar contra el Muñeco y todo su CT.

Tomás Nasif es una de las grandes promesas que River Plate tiene entre sus filas. El delantero, que tuvo un gran comienzo en Banfield, pero una durísima lesión en el tobillo lo dejó sin jugar durante todo 2025, fue presentado en Platense donde jugará a préstamo por un año.

Tras haber sido presentado como nuevo refuerzo del Calamar, Nasif dio sus primeras palabras y se mostró muy ilusionado de disputar la Copa Libertadores 2026: "Tengo ganas de ganar, de ir para adelante, tengo muchas ganas de jugar porque hace mucho que no juego, ojalá que también pueda aportar con goles. La motivación para venir también fue que vamos a jugar la Copa Libertadores", sentenció en diálogo con DSports Radio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/caplatense/status/2009026069324537898&partner=&hide_thread=false Tomi Nasif estampó la firma y ya es futbolista de Platense



¡Bienvenido al más grande de zona norte! # pic.twitter.com/HKiCehishu — Club Atlético Platense (@caplatense) January 7, 2026 El palazo de Tomás Nasif a Marcelo Gallardo Por otro lado, el exdelantero de Banfield también habló sobre sus pocas oportunidades en River: "Una vez que estás en Reserva y empezás a compartir entrenamientos con los chicos de Primera, y ya ves que no son tan extraterrestres como los veías a los 12 años desde la tele, empezás a decir: 'Bueno, estoy acá. Estoy entrenando con ellos, por algo me llaman'. Son humanos igual que nosotros, tienen dos piernas y dos brazos...", lanzó.

Ante ello, también aprovechó y disparó fuertemente contra Marcelo Gallardo acusándolo de no darle alguna chance para jugar en Primera tanto a él como a otros jugadores de la Reserva campeona en 2024: "Empezás a comparar un poco todo y decís 'me da para jugar'. Después, la decisión la tiene el técnico, más vale. En ese momento, Marcelo (Gallardo) no tuvo en cuenta a casi ninguno del equipo campeón, pero todos estábamos ilusionados y sabíamos que podía estar cualquiera; porque lo hicimos bien", expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsRadio/status/2009025216173707746&partner=&hide_thread=false "Cuando estaba en Reserva sabíamos que podía estar cualquiera en Primera, pero Marcelo Gallardo no tuvo en cuenta a ninguno de ese equipo campeón".



Tomás Nasif, jugador de Platense a préstamo desde River, en #PuedePasar por DSPORTS Radio FM 103.1 #ElSonidoDelDeporte pic.twitter.com/1TbHTfPa5L — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) January 7, 2026 Los juveniles a los que Gallardo le dio oportunidad en 2025 Más allá de que no todos lograron consolidarse como titulares ni sumar demasiados minutos, el Muñeco apostó en 2025 por abrirle la puerta del primer equipo a una nueva camada de juveniles. A lo largo de la temporada, el entrenador de River les dio su estreno oficial a Giorgio Costantini, Ulises Giménez, Juan Cruz Meza, Bautista Dadín, Agustín De La Cuesta, Thiago Acosta, Cristian Jaime, Agustín Obregón y Joaquín Freitas.