El enojo de Costas por la sanción de Aprevide a Racing, con un palito a Independiente: "A otros por cosas peores le..."

Gustavo Costas protestó por la suspensión del público en el Cilindro de Avellaneda por tres fechas por el recibimiento en la revancha contra el Flamengo.

Racing venció este sábado a Defensa y Justicia por 1-0 como local por la fecha 15 del torneo Clausura, lo que le permitió quedar al borde de la clasificación de los playoffs, aunque el equipo de Gustavo Costas deberá asegurarse su presencia en las instancias finales el próximo fin de semana como visitante frente a Newell's.

El duelo ante el Halcón se llevó a cabo en un Cilindro de Avellaneda vacío, puesto que la Aprevide le aplicó a la Academia una sanción de tres partidos a puertas cerradas por el recibimiento con pirotecnia en la revancha frente a Flamengo. A pesar de que el cuadro blanquiceleste apeló la medida, la misma se mantiene vigente por ahora.

El enojo de Gustavo Costas por la sanción de Aprevide a Racing El enojo de Gustavo Costas por la sanción de Aprevide a Racing Sobre esta situación habló el DT racinguista luego del triunfo de esta tarde; "No entiendo por qué nos dieron tres fechas. Tenemos que jugar contra todos. Se pensaban que no íbamos a ganar sin público, que lo necesitamos. No tenemos que poner la excusa y se lo dije a los chicos. Es una lástima y pienso que lo que nos hicieron con estas tres fechas", se quejó irónicamente en conferencia de prensa.

En ese sentido, hizo una fuerte comparación: "El otro día en la final de la Copa Argentina se tiraron bengalas y de todo. A nosotros nos dieron tres fechas y otros hicieron cosas peores y les clausuraron dos escalones. Es increíble, pero estamos en Argentina", apuntó Costas de manera tajante.