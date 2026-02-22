El emotivo homenaje de River a Enzo Pérez en el día de su cumpleaños 40: "De bandera a leyenda"

La cuenta oficial de River saludó a Enzo Pérez con una sentida frase que refleja lo que significa el experimentado volante en la historia moderna del club.

Enzo Pérez cumplió años y River no se olvidó de saludarlo en las redes.

El reloj marcaba las 10.57 del domingo cuando River publicó un mensaje que rápidamente se viralizó entre sus hinchas. Y por motivos especiales: el cumpleaños número 40 de Enzo Pérez, uno de los grandes referentes del ciclo más exitoso de la historia del club en la era Marcelo Gallardo.

“De hincha a bandera. De bandera a leyenda. ¡Feliz cumpleaños, Enzo!”, fue el posteo que subió el Millonario en sus redes oficiales, abrazando a la distancia al futbolista que actualmente forma parte del plantel de Argentinos Juniors y que tuvo un paso consagrado por Núñez.

¡Feliz cumpleaños, Enzo! pic.twitter.com/J6qTi2exzz — River Plate (@RiverPlate) February 22, 2026 La huella imborrable que dejó Enzo Pérez con la camiseta de River El 23 dejó River a fin de año, luego de que el Muñeco le comunicara que ya no lo tendría en cuenta para 2026. Así se cerró su segundo ciclo en el club, después de una etapa repleta de títulos y protagonismo dentro y fuera de la cancha.

Su legado, claro, es monstruoso: 10 títulos, 279 partidos, 10 goles, 6 asistencias en dos ciclos (entre 2017 y 2023). Tras su idea por aquel recordado distanciamiento con Martín Demichelis en 2024, Enzo Pérez regresó a la Banda un tiempo después, con Gallardo nuevamente en el banco, y dejó recuerdos y gestos que quedaron en la historia.