Gallardo, crudo sobre su decisión de dejar libres a 4 héroes de Madrid: "A veces el moño no está"

Marcelo Gallardo viene de tener en 2025 su peor año como director técnico de River Plate. No peleó hasta el final en ningún frente, el equipo nunca terminó de rendir como se esperaba y, para colmo, quedó afuera de la Copa Libertadores por primera vez en 11 años. Todo esto llevó a que puertas adentro se tomaran muchas decisiones determinantes.

Este domingo, a razón de su cumpleaños número 50, Napoleón rompió el silencio y, entre muchas otras cosas, habló sobre lo que significó para él despedirse de los mencionados futbolistas: "Mi valoración para ellos es enorme. Es un reconocimiento pleno, no solo por haber vivido acontecimientos memorables, sino por el vínculo de todos estos años, que con idas y vueltas termina siendo algo que a nosotros nos va a durar para siempre", comentó al respecto con el canal oficial del club en YouTube.

"Más allá de que hoy el vínculo o el momento se corta, mi valoración para con ellos y de ellos para conmigo va a seguir existiendo mientras estemos pisando esta tierra", insistió. Entonces, se refirió a las formas en la que se dieron sus salidas, tras una eliminación y sin miramientos: "Claramente me hubiera gustado que sucediera de otra manera, sí. A veces el moño no está, pero eso no significa que todo lo demás no tenga sentido, porque el recorrido ya está marcado y el recuerdo nunca va a morir", reconoció con crudeza.