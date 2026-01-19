Gallardo, crudo sobre su decisión de dejar libres a 4 héroes de Madrid: "A veces el moño no está"
Marcelo Gallardo rompió el silencio respecto de las salidas de River de Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Gonzalo "Pity" Martínez y Milton Casco.
Marcelo Gallardo viene de tener en 2025 su peor año como director técnico de River Plate. No peleó hasta el final en ningún frente, el equipo nunca terminó de rendir como se esperaba y, para colmo, quedó afuera de la Copa Libertadores por primera vez en 11 años. Todo esto llevó a que puertas adentro se tomaran muchas decisiones determinantes.
Entre ellas, la más impactante fue la limpieza del plantel, que implicó la salida de cuatro referentes y héroes de Madrid: Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Gonzalo "Pity" Martínez y Milton Casco. Si bien buena parte de la hinchada y la prensa entendía que este movimiento era natural, no dejó de llamar la atención que el Muñeco se desprendiera de todos estos nombres en una sola barrida.
Marcelo Gallardo habló sobre la salida de los héroes de Madrid
Este domingo, a razón de su cumpleaños número 50, Napoleón rompió el silencio y, entre muchas otras cosas, habló sobre lo que significó para él despedirse de los mencionados futbolistas: "Mi valoración para ellos es enorme. Es un reconocimiento pleno, no solo por haber vivido acontecimientos memorables, sino por el vínculo de todos estos años, que con idas y vueltas termina siendo algo que a nosotros nos va a durar para siempre", comentó al respecto con el canal oficial del club en YouTube.
"Más allá de que hoy el vínculo o el momento se corta, mi valoración para con ellos y de ellos para conmigo va a seguir existiendo mientras estemos pisando esta tierra", insistió. Entonces, se refirió a las formas en la que se dieron sus salidas, tras una eliminación y sin miramientos: "Claramente me hubiera gustado que sucediera de otra manera, sí. A veces el moño no está, pero eso no significa que todo lo demás no tenga sentido, porque el recorrido ya está marcado y el recuerdo nunca va a morir", reconoció con crudeza.
"Es así, se los he manifestado y saben que es así. Y con el paso del tiempo se refuerza más. Porque hoy muy pocas veces nos detenemos a ver qué carajo nos pasa, pero con el paso del tiempo se van reforzando cosas que nos van abrazando", sentenció finalmente Gallardo, quien apunta a dar vuelta la página y mostrar una nueva cara de River en 2026.