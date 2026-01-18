Gallardo rompió el silencio en el día de su cumpleaños y dejó una frase que define su ciclo en River

Gallardo apareció en un adelanto de una entrevista exclusiva y abrió su corazón sobre el Mundo River y las exigencias del día a día.

Marcelo Gallardo cumplió 50 años este domingo 18 de enero y lo celebró con River en el centro de la escena. En ese contexto, la cuenta oficial del club publicó un adelanto de una entrevista exclusiva en la que el entrenador se mostró distendido, reflexivo y con frases que volvieron a marcar su impronta.

Vale recordar que el Muñeco arrancó su cumpleaños en plena definición por penales, en la que el Millonario superó a Peñarol tras igualar sin goles en el último amistoso de pretemporada previo al inicio del Torneo Apertura 2026. Tras ese encuentro, el entrenador no brindó conferencia de prensa, por lo que esta aparición marcó su regreso luego de un largo tiempo fuera de escena.

Marcelo Gallardo y una sentencia clara sobre lo que significa estar en River Marcelo Gallardo y los desafíos para 2026 Marcelo Gallardo y los desafíos para 2026 Prensa River Plate En ese diálogo, el Muñeco dejó una definición que rápidamente resonó fuerte entre los hinchas cuando habló de lo que implica estar al frente del Millonario. “Este lugar es un privilegio, es para pocos”, expresó sin dudar, dejando en claro el valor que le asigna a su rol dentro de la institución.

Ya metido de lleno en su pensamiento, el entrenador profundizó sobre su forma de entender el cargo. “Es una manera de vivir, tiene que ver con un desafío constante”, señaló, antes de remarcar la importancia de no conformarse nunca, aun después de haber ganado títulos.

gallardo river Marcelo Gallardo dio una entrevista exclusiva al canal de youtube oficial de River. Fotobaires En esa línea, sostuvo que la búsqueda permanente del crecimiento es parte esencial del ADN del club. “No importa si ya ganaste, es cuánto valor le das para seguir invirtiendo y no quedándote, creyendo que siempre se puede ir por algo más”, explicó.