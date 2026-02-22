Caos total en Newell's: molotov y amenaza de muerte tras la derrota y la salida de la dupla Orsi-Gómez

La tensión que atraviesa Newell's Old Boys sumó un capítulo alarmante en la madrugada del domingo. Luego de la derrota 3-0 ante Banfield por la fecha 6 del Torneo Apertura y la destitución de la dupla técnica, un desconocido ingresó al predio de Bella Vista y arrojó una bomba molotov contra el vehículo de un futbolista del plantel profesional.

El auto atacado pertenece a Facundo Samuel Guch. El artefacto incendiario provocó fuego, aunque no llegó a propagarse y los daños fueron menores. El agresor escapó del lugar antes de ser identificado y, hasta el momento, no se informó sobre detenidos ni responsables.

Además del ataque, apareció una bandera con un mensaje intimidante dirigido al plantel: “Ganen o balas para todos”. El episodio no dejó heridos, pero sí una fuerte preocupación por el nivel de violencia. El club todavía no difundió un comunicado oficial sobre lo ocurrido.

Horas antes, el plantel ya había sido increpado por hinchas cuando abandonaba el estadio. Entre gritos e insultos, los fanáticos responsabilizaron a los jugadores por la situación deportiva y el riesgo de descenso, en un clima de máxima tensión.

TENSO CLIMA EN LA SALIDA DEL MICRO DE NEWELL'S TRAS EL 0-3. Luego de la derrota ante Banfield, se escucharon gritos hacia el plantel de la Lepra. El equipo hoy en día está a un punto del descenso.

Orsi Gómez despedidos Newell's destituyó a los entrenadores después de la goleada sufrida ante el Taladro. Dirigieron apenas seis partidos. Fotobaires

La crisis se profundizó tras la salida de los entrenadores Favio Orsi y Sergio Gómez, quienes dejaron el cargo luego de seis partidos sin triunfos. El equipo quedó en zona roja de la tabla anual, solo por encima de Estudiantes de Río Cuarto, y muy lejos del rendimiento que la dupla había mostrado previamente en Platense.

Horas más tarde, Newell's confirmó que Lucas Bernardi se hará cargo del equipo de manera interina. El equipo está en la parte baja de la tabla de promedios (macha 25°) y empiezan a sonar las alarmas en la tabla anual. Ahora, la dirigencia deberá buscar urgente un nuevo DT, con los duelos ante Estudiantes (el miércoles) y el clásico frente a Rosario Central en el horizonte.