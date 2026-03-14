El Diablito Echeverri marcó su primer gol con Girona y fue figura en un triunfo clave por la permanencia

Con un tanto y una asistencia de Claudio Echeverri, el Girona goleó 3-0 al Athletic Club de Bilbao y se alejó de los puestos de descenso.

Claudio Echeverri busca volver a encontrar el rumbo tras su paso fallido por Bayer Leverkusen y los pocos minutos que sumó en Manchester City. En ese sentido, este sábado dio un paso importantísimo para reencausar su corta carrera y fue clave en un importantísimo triunfo para el Girona, que comienza a escaparle de manera definitiva al descenso.

El cuadro catalán se impuso 3-0 como local sobre el Athletic Club de Bilbao por la fecha 28 de LaLiga y el Diablito tuvo una participación fundamental. Ingresado a los 70', le alcanzaron 20 minutos para repartir una asistencia y marcar su primer gol desde su llegada al club en enero.

El primer gol del Diablito Echeverri en el Girona El primer gol del Diablito Echeverri en el Girona Fue ya en tiempo de descuento, a los 92', tras una gran habilitación del ucraniano Viktor Tsygankov. El ex River recibió la pelota a un metro del área chica, eludió la marca de dos defensores que se abalanzaron para cerrale el paso y definió con precisión para sellar la victoria de su equipo y tener su debut goleador en su octavo partido con el elenco rojiblanco.

Unos minutos antes, a los 77', había asistido al marroquí Azzedine Ounahi para que anotara el 2-0 parcial, en lo que fue también su primer pase gol en el club. Hugo Rincón había abierto el marcador en el comienzo del cotejo, a los 4' del primer tiempo.