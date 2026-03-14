El Diablito Echeverri marcó su primer gol con Girona y fue figura en un triunfo clave por la permanencia
Con un tanto y una asistencia de Claudio Echeverri, el Girona goleó 3-0 al Athletic Club de Bilbao y se alejó de los puestos de descenso.
Claudio Echeverri busca volver a encontrar el rumbo tras su paso fallido por Bayer Leverkusen y los pocos minutos que sumó en Manchester City. En ese sentido, este sábado dio un paso importantísimo para reencausar su corta carrera y fue clave en un importantísimo triunfo para el Girona, que comienza a escaparle de manera definitiva al descenso.
El cuadro catalán se impuso 3-0 como local sobre el Athletic Club de Bilbao por la fecha 28 de LaLiga y el Diablito tuvo una participación fundamental. Ingresado a los 70', le alcanzaron 20 minutos para repartir una asistencia y marcar su primer gol desde su llegada al club en enero.
El primer gol del Diablito Echeverri en el Girona
Fue ya en tiempo de descuento, a los 92', tras una gran habilitación del ucraniano Viktor Tsygankov. El ex River recibió la pelota a un metro del área chica, eludió la marca de dos defensores que se abalanzaron para cerrale el paso y definió con precisión para sellar la victoria de su equipo y tener su debut goleador en su octavo partido con el elenco rojiblanco.
Unos minutos antes, a los 77', había asistido al marroquí Azzedine Ounahi para que anotara el 2-0 parcial, en lo que fue también su primer pase gol en el club. Hugo Rincón había abierto el marcador en el comienzo del cotejo, a los 4' del primer tiempo.
Echeverri había asistido a Ounahi para el 2-0 de Girona
De este modo, de la mano de Echeverri, el Girona sumó 3 puntos de oro que le permiten ya ir olvidándose de la lucha por el descenso y hasta ilusionarse con las copas internacionales. Con este resultado, se ubica provisoriamente 12° con 34 unidades, 9 más que Mallorca, 18° con 25 (descienden los últimos tres de la tabla) y 6 menos que el Celta de Vigo, 6° con 40 y en puestos de clasificación a la Conference League.