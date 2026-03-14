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Claudio Echeverri

El Diablito Echeverri marcó su primer gol con Girona y fue figura en un triunfo clave por la permanencia

Con un tanto y una asistencia de Claudio Echeverri, el Girona goleó 3-0 al Athletic Club de Bilbao y se alejó de los puestos de descenso.

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El Diablito Echeverri fue clave para el triunfo del Girona.

El Diablito Echeverri fue clave para el triunfo del Girona.

@GironaFC

Claudio Echeverri busca volver a encontrar el rumbo tras su paso fallido por Bayer Leverkusen y los pocos minutos que sumó en Manchester City. En ese sentido, este sábado dio un paso importantísimo para reencausar su corta carrera y fue clave en un importantísimo triunfo para el Girona, que comienza a escaparle de manera definitiva al descenso.

El cuadro catalán se impuso 3-0 como local sobre el Athletic Club de Bilbao por la fecha 28 de LaLiga y el Diablito tuvo una participación fundamental. Ingresado a los 70', le alcanzaron 20 minutos para repartir una asistencia y marcar su primer gol desde su llegada al club en enero.

El primer gol del Diablito Echeverri en el Girona

El primer gol del Diablito Echeverri en el Girona

Fue ya en tiempo de descuento, a los 92', tras una gran habilitación del ucraniano Viktor Tsygankov. El ex River recibió la pelota a un metro del área chica, eludió la marca de dos defensores que se abalanzaron para cerrale el paso y definió con precisión para sellar la victoria de su equipo y tener su debut goleador en su octavo partido con el elenco rojiblanco.

Unos minutos antes, a los 77', había asistido al marroquí Azzedine Ounahi para que anotara el 2-0 parcial, en lo que fue también su primer pase gol en el club. Hugo Rincón había abierto el marcador en el comienzo del cotejo, a los 4' del primer tiempo.

Echeverri había asistido a Ounahi para el 2-0 de Girona

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De este modo, de la mano de Echeverri, el Girona sumó 3 puntos de oro que le permiten ya ir olvidándose de la lucha por el descenso y hasta ilusionarse con las copas internacionales. Con este resultado, se ubica provisoriamente 12° con 34 unidades, 9 más que Mallorca, 18° con 25 (descienden los últimos tres de la tabla) y 6 menos que el Celta de Vigo, 6° con 40 y en puestos de clasificación a la Conference League.

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