El descarnado posteo de Valverde sobre la dura eliminación de Uruguay: "Me hago cargo del fracaso"

Federico Valverde rompió el silencio después del decepcionante papel de la selección uruguaya en el Mundial con un crudo mensaje en su cuenta de Instagram.

A casi una semana de quedar afuera del Mundial 2026 en fase de grupos, Federico Valverde rompió el silencio y eligió hacerse cargo. El capitán de Uruguay y del Real Madrid publicó una extensa carta en sus redes sociales en la que asumió la responsabilidad, reconoció que no estuvo a la altura y dejó una promesa de cara al futuro charrúa.

La carta que publicó Fede Valverde a casi una semana de la eliminación de Uruguay El mensaje llega tras la salida de Marcelo Bielsa, quien el martes pasado dio una fuerte conferencia de prensa con la que le puso fin a su ciclo en la Celeste, y cuando la selección se prepara para iniciar un nuevo ciclo con otro entrenador. "Sé que hay una parte de mí que, posiblemente, nunca logre superar otra eliminación en primera ronda", comenzó escribiendo el volante, reabriendo la herida de Qatar 2022 donde la Celeste tampoco pudo avanzar de fase.

En otro tramo del posteo, al que acompañó con una foto suya durante la Copa del Mundo en blanco y negro, el Pajarito explicó que había hecho todo lo posible para evitar que la historia se repitiera. "Siento una responsabilidad enorme por mi país. Es un orgullo que me llena el alma. Hice todo lo que estuvo a mi alcance: me preparé física y emocionalmente e intenté no volver a repetir lo que pasó, trabajando duro durante toda la temporada. Pero, evidentemente, no alcanzó".

La autocrítica de Valverde fue todavía más contundente cuando asumió toda la responsabilidad por el rendimiento de la Celeste. "Asumo la derrota. Asumo por completo la responsabilidad de no haber podido cumplir con mi deber hacia la selección y hacia ustedes", aseguró. Y luego dejó la frase más fuerte de todo el comunicado: "Me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura. Pero bajo ningún punto de vista renunciaré a representar a mi país, aunque me cueste la vida".