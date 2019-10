El descargo y las disculpas de Vahaamahina tras su brutal codazo

La eliminación de Francia del mundial de Rugby 2019 quedó marcada por la expulsión de Sebastien Vahaamahina en la derrota por 20-19 ante Gales en cuartos de final que significó la despedida del seleccionado galo.

El segunda línea de 27 años habló luego del partido y se refirió al codazo que le atinó en un maul a su rival Aaron Wainwright. La imagen se viralizó y su agresión fue repudiada en las redes sociales.

"Creo que perdí completamente la cabeza. Es difícil", dijo Vahaamahina conteniendo las lágrimas. "Francamente es indefendible", agregó.

Por su parte, Wainwright contó cómo vivió el golpe: "Era un maul, y él me tenía por el cuello para empezar", y agregó: "Me sorprendió un poco que el árbitro no lo viera desde el principio, pero afortunadamente el oficial de televisión lo levantó y se solucionó el problema".