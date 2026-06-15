El curioso motivo por el que los árbitros vestirán de rosa en el partido entre Uruguay y Arabia Saudita

El partido entre Uruguay y Arabia Saudita por la primera fecha del Mundial 2026 tendrá una imagen diferente. Los árbitros encargados de impartir justicia en el encuentro lucirán camisetas de color rosa, una decisión impulsada por la FIFA para rendir homenaje a la ciudad de Miami , una de las sedes del torneo.

El encuentro se disputará este lunes en el Hard Rock Stadium y marcará el debut de ambas selecciones en la Copa del Mundo. Sin embargo, antes de que ruede la pelota, la atención estará puesta en la llamativa indumentaria elegida para el equipo arbitral.

La FIFA explicó la iniciativa a través de sus redes sociales y detalló que se trata de un reconocimiento a algunos de los elementos más característicos de la ciudad ubicada en el sur de Florida.

"Los árbitros honrarán a su ciudad anfitriona luciendo camisetas de flamenco rosa en el partido Uruguay vs Arabia Saudita el lunes 15 de junio, un guiño a los flamencos, la arquitectura Art Deco y esos famosos atardeceres de Miami que hacen que el color sea icónico aquí", informó el organismo.

El encargado de dirigir el encuentro será el italiano Maurizio Mariani, quien junto a sus asistentes vestirá el tradicional tono rosa flamenco asociado a Miami. La elección no es casual: el color forma parte de la identidad visual de la ciudad por la presencia histórica de flamencos en la región, por numerosos edificios de estilo Art Déco pintados en tonalidades rosadas y por las características puestas de sol que suelen teñir el cielo de ese color.

Además, Miami ocupa un lugar central en la organización arbitral del Mundial. La FIFA eligió esta ciudad como centro de operaciones para los 170 árbitros designados para el torneo, quienes realizan allí su preparación física y logística durante la competencia.

El presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, explicó el sentido de la iniciativa. “Miami es nuestro campamento base, así que pensamos que sería bonito mostrar nuestro agradecimiento a la ciudad donde viviremos durante unos dos meses", señaló.

De esta manera, el duelo entre Uruguay y Arabia Saudí no solo marcará el estreno de ambos equipos en el Mundial 2026, sino que también ofrecerá una de las postales más singulares de la primera fase del torneo.

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