Duro golpe para Godoy Cruz, que cayó ante San Telmo y perdió el invicto

Godoy Cruz cayó 2 a 0 ante San Telmo , en Isla Maciel, en un encuentro válido por la novena fecha de la Primera Nacional . Los tantos del encuentro los anotaron Martín Batallini a los 17' del primer tiempo y Mendoza -en contra- a los 20' del complemento; en tanto que Lucas Arce se fue expulsado sobre el final del partido.

El Tomba, que venía de dos triunfos consecutivos, no encontró reacción y terminó perdiendo el invicto que arrastraba, con tres triunfos y cuatro empates , en la primera parte del torneo.

San Telmo asumió el protagonismo desde el inicio y logró imponer condiciones en los primeros minutos del encuentro. El equipo dirigido por el mendocino Marcelo Vázquez manejó la iniciativa y generó las situaciones más claras en el arranque el partido.

Godoy Cruz perdió 2-0 ante San Telmo, por la novena fecha de la Primera Nacional.

La primera ocasión concreta fue para el conjunto local, con una intervención de Iñaki Larthirigoyen que encontró una gran respuesta del arquero Roberto Ramírez, quien evitó la caída de su arco con una atajada destacada.

Godoy Cruz reaccionó con un intento de Nahuel Ulariaga, en una de las pocas aproximaciones que logró generar en ese tramo del partido, aunque sin la precisión necesaria para inquietar con mayor peligro.

El dominio de San Telmo se tradujo en el marcador a los 17 minutos, cuando Batallini apareció para abrir la cuenta y poner en ventaja al equipo local.

Martín Batallini puso el 1-0 para San Telmo

Martín Batallini puso el 1-0 para San Telmo frente al Tomba Martín Batallini puso el 1-0 para San Telmo frente al Tomba

A partir de allí, el conjunto conducido por Mariano Toedtli se replegó y buscó alternativas para lastimar de contraataque, principalmente a través de Ulariaga y Martín Pino. Sin embargo, le costó generar juego asociado y mostró imprecisiones en ataque, en un primer tiempo que lo encuentra en desventaja y poniendo en riesgo su invicto.

A los 20 minutos del complemento, San Telmo amplió la ventaja: un remate de Iritier se desvió en Mateo Mendoza y terminó junto a un palo.

El gol de Mendoza en contra

El segundo de San Telmo, de Mendoza en contra El segundo de San Telmo, de Mendoza en contra

Godoy Cruz empujó más desde la actitud que desde el juego, pero nunca logró acercarse con claridad en el desarrollo. La derrota marcó el fin de su invicto en el torneo, aunque se mantiene dentro de la zona de reducido en la pelea por el ascenso.

En la próxima jornada, el Tomba será local frente a San Miguel, el sábado desde las 16.30, en el estadio Feliciano Gambarte.

El minuto a minuto de San Telmo-Godoy Cruz