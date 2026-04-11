Un partido especial: Godoy Cruz pisa por primera vez la mítica Isla Maciel

El Tomba visita a San Telmo en un escenario cargado de historia y con varios mendocinos del otro lado: un partido distinto.

No es un partido más. No puede serlo. Godoy Cruz jugará por primera vez en su historia en la Isla Maciel, ese rincón del fútbol argentino donde las canchas no se explican… se sienten. Donde el cemento, el Riachuelo y la historia se mezclan con el ruido de la tribuna.

Ahí estará el Tomba, peleando arriba y buscando sostener su lugar en la cima, pero en un contexto completamente distinto. Porque en la Isla Maciel no solo se juega al fútbol: se juega con el entorno.

Y como si la historia necesitara un condimento más, del otro lado habrá acento mendocino.

En San Telmo aparece Fabián Henríquez, surgido en la cantera tombina, un jugador que conoce como pocos lo que significa Godoy Cruz. También estará en el banco un entrenador mendocino: Marcelo Vázquez, otro que entiende bien lo que representa este cruce.

Es decir, no será solo un viaje. Será un reencuentro.