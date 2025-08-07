Denuncian que Álvaro Angulo recibió amenazas de muerte desde Argentina antes de la derrota ante Inter Miami

Álvaro Angulo, futbolista de Pumas UNAM de México, recibió mensajes en su correo y celular con amenazas hacia él y su familia previo al duelo ante las Garzas.

El pasado miércoles por la noche, el Inter Miami, sin Lionel Messi, logró la clasificación a los cuartos de final de la Leagues Cup, torneo que disputan los 18 mejores equipos de la MLS y la Liga MX, tras imponerse por 3-1 ante Pumas UNAM con goles de Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Tadeo Allende.

Por su parte, el elenco mexicano que tiene en su plantel a Keylor Navas y Álvaro Angulo, exfutbolista de Independiente, quedó eliminado del certamen luego de cosechar cinco puntos, producto de una victoria por penales ante Orlando City, un triunfo ante Atlanta United y la caída ante las Garzas de Javier Mascherano.

El DT de Pumas reveló que Álvaro Angulo fue amenazado antes del partido Tras el final del partido, Efraín Juárez, DT de Pumas, habló en conferencia de prensa, pero previo a hacer un análisis del encuentro, denunció que Angulo recibió amenazas de muerte desde Argentina horas antes del partido en el Chase Stadium de Miami: “Tenemos un caso de un jugador mío, Álvaro Angulo, recibió amenazas de muerte en su correo y teléfono. No sé de dónde. Parece que viene de Argentina. Vienen de muerte. Quiero que entiendan eso“, lanzó.

El particular festejo de Álvaro Angulo en La Bombonera. Foto: FotoBaires Álvaro Angulo recibió amenazas de muerte desde Argentina horas antes del partido ante Inter Miami por la Leagues Cup. Foto: FotoBaires “El chico hace su esfuerzo como profesional, pero estas cosas hay que decirlas, hablarlas, y no es fácil de digerir. Imagina que te despiertes con amenazas de muerte en tu teléfono. Nos enteramos hoy en la mañana y esos mensajes suenan a que fue Independiente. Hay que hablar de estas cosas. No es normal”, agregó.

El palazo de Álvaro Angulo a la dirigencia de Independiente Tras su llegada al elenco mexicano, Pantera Negra Turbo disparó fuertemente contra la dirigencia del Rojo luego de su conflictiva salida del club: "Después de que vi que le daban mucha vuelta a la situación y todo eso, me senté con el presidente y le dije: 'Yo creo que ustedes no van a llegar a pagarme lo que me deben, sentémonos a escuchar las propuestas que vienen desde afuera'", sentenció.