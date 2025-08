El crudo comunicado oficial de Independiente tras la acusación de Álvaro Angulo: "A la fecha..."

En diálogo con ESPN Colombia, el lateral contó que le habían prometido una prima por haber vendido el 85% de su pase a Independiente , dividida en dos cuotas para marzo y junio. Y que ninguna fue pagada. "Nunca pedí un aumento, solo que me cumplieran. Vi que compraban jugadores y a mí no me pagaban", tiró.

El colombiano también fue duro con los dirigentes: "Después de ver que daban muchas vueltas, le dije al presidente que no iban a pagarme y que prefería irme. Ustedes son poco serios, así no me puedo quedar". Según su versión, los directivos buscaron responsabilizarlo por su salida. "Creo que querían eso, que me desprendiera del club, pero quedando como si la decisión fuera solo mía", lanzó.

El cruce quedó planteado. Angulo, con su verdad. Independiente, con recibo en mano.