Álvaro Angulo destrozó a la dirigencia de Independiente: "Le dije a Grindetti 'ustedes son poco serios, quiero irme'"

La salida de Álvaro Angulo para jugar en los Pumas UNAM significó un duro revés para Independiente en este mercado de pases, ya que perdieron a uno de sus mejores jugadores durante el primer semestre. El modo en que se dio generó un conflicto entre el club y el jugador, quien ya había hecho picantes declaraciones al respecto.

Ya desde México, el colombiano volvió a apuntar sus cañones contra la dirigencia del Rojo por el trato que tuvieron para con él antes de que se fuera: "Los dirigentes me dijeron: 'Ahora no tenemos plata, estamos pagando algunas demandas'. Y yo les dije: 'Es que nosotros pactamos algo'. Pasó marzo, ya estábamos en junio y no me habían pagado ni siquiera lo de marzo. Les dije que se pusieran al día y yo me quedaba sin ningún problema", comenzó a contar en dialogo con ESPN.

"Después de que vi que le daban mucha vuelta a la situación y todo eso, me senté con el presidente y le dije: 'Yo creo que ustedes no van a llegar a pagarme lo que me deben, sentémonos a escuchar las propuestas que vienen desde afuera'", continuó su relato la Pantera Negra Turbo, cargando las tintas sobre la figura de Néstor Grindetti.

"Y para que el hincha también esté tranquilo, después de todo ese ida y vuelta que hubo en Independiente, yo sí les dije a los directivos: 'No quiero quedarme aquí, ustedes son poco serios, sé que no me van a pagar, aunque me quede. Entonces lo mejor que puedo hacer para mi familia y mi tranquilidad es irme de Independiente'", agregó a continuación, aludiendo a los fanáticos.