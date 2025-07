El palito de Álvaro Angulo a la dirigencia de Independiente tras fichar para Pumas UNAM: "Las personas..."

Tras concretarse su salida, el lateral izquierdo colombiano fue presentado de manera oficial el pasado martes en el elenco mexicano y es por ello que aprovechó para despedirse del Rey de Copas con un sentido mensaje en su cuenta de Instagram: “Como lo expresé siempre en mi entorno: “estaba viviendo un sueño”, y eso nada me lo borrará. Independiente es una institución con historia, con una hinchada increíble y un ambiente inigualable. Llegué con la ilusión de darlo todo, de dejar huella, y me voy con la satisfacción de haber entregado lo mejor de mí cada día”, comenzó.

El palito de Álvaro Angulo a la dirigencia de Independiente

Por otra parte, Angulo no se olvidó de sus problemas con la dirigencia de Independiente y les tiró un palito: "Me sentí agradecido por vestir esta camiseta, por el cariño del hincha, por mis compañeros, por el cuerpo técnico y por quienes, desde distintos roles, sumaron a este camino. Las personas pasan, pero las instituciones quedan, y así recordaré al Rey de Copas. No fue una decisión sencilla. Nunca busqué mejorar mi contrato, ni puse condiciones para seguir. Solo pedí que se cumplieran los compromisos asumidos. Finalmente, cuando se presentó una oportunidad para todas las partes, entendí que debía priorizar mi estabilidad emocional, profesional y familiar”.