Rodrigo De Paul confesó su respuesta a Bochini cuando se lo quiso llevar a Independiente: "Le dijimos..."

No obstante, en los últimos días también surgieron rumores sobre una posible vuelta a Racing , el club que lo vio nacer y del cual es hincha fanático, pero eso se fue diluyendo con el correr de los días. De todas formas, el Motorcito sabe que en un futuro volverá al fútbol argentino y se pondrá la camiseta de la Academia.

De Paul confesó el día que rechazó a Bochini e Independiente

A pesar de que la oferta era tentadora, el jugador del Atlético de Madrid demostró su amor por Racing y la rechazó de inmediato: "Ahí fueron a verme de Independiente, fue el Bocha (Ricardo Bochini) y yo, en realidad mi viejo, les dijo: 'En Independiente no'. Mi papá es bostero, pero a mí siempre me gustó Racing y cuando fui me enamoré del club. Se ve que había ahí una negación con los de enfrente...", agregó.