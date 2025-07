A Mascherano le preguntaron sobre la posible llegada de De Paul al Inter Miami y fue tajante: "Sería faltarle el respeto a..."

Mascherano habló sobre la probable llegada de De Paul a Inter Miami

Javier Mascherano habló sobre la probable llegada de De Paul a Inter Miami

Ante la fuerza que tomó esta posibilidad, el Jefecito fue consultado por este potencial fichaje de lujo. "Tenés mucha más información vos que yo, así que no tengo que opinar demasiado", apuntó en un principio y con algo de ironía para con el periodista que le hizo la pregunta. "Todo el mundo conoce cómo es este jugador, pero no me gusta hablar de jugadores que de momento no están con nosotros y no pertenecen a nuestro club", advirtió luego, manteniendo la cautela.