Bombazo sobre Messi: revelan el equipo que hará una oferta monstruosa por la estrella del Inter Miami

Lionel Messi está transitando el final de su carrera, a la que espera ponerle un broche de oro en el Mundial 2026 . A menos de un año para esta cita, es una incógnita qué es lo que hará a nivel clubes para poder llegar en la mejor forma futbolística posible y no muy debajo del rendimiento que siempre lo caracterizó.

El equipo blanquiverde viene de consagrarse campeón de la Champions de la AFC hace unos meses, asegurándose así un lugar en el Mundial de Clubes 2029. Además, ya cuenta con algunas figuras de renombre en el plantel como el arquero senegalés Edouard Mendy (ex Chelsea), el volante marfileño Franck Kessié (ex Milan y Barcelona) y el delantero brasileño Roberto Firmino (ex Liverpool). ¿Lograrán persuadir a Messi para que se una al equipo?