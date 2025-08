El picante cruce de Marcelo Gallardo con un periodista por la actuación de Miguel Borja: "No lo vi incómodo"

El DT fue claro en su respaldo al delantero colombiano, quien tuvo varias chances claras pero no logró convertir. “ Borja está pasando una racha negativa pero me gustó cómo se movió, se movió bien. Es un jugador que siempre ha hecho goles: tiene que tranquilizarse, no encerrarse en esa condición de frustración que es normal en un nueve que puede hacer goles y no los hace. Lo seguiremos apoyando mientras tenga las oportunidades.", respondió Gallardo frente a la primera consulta sobre el delantero.

El Muñeco salió a bancar a Miguel Borja y se cruzó con un periodista

Gallardo se cruzó con un periodista por el partido de Borja. TyC Sports

Más adelante, Gallardo volvió a ser consultado por el nivel de Miguel Borja y no esquivó la pregunta, aunque terminó protagonizando un cruce con el periodista que opinó que había visto incómodo a Borja. El Muñeco lo frenó en seco y se generó un ida y vuelta picante. “¿Incómodo? ¿Vos lo viste incómodo? Tuvo cinco situaciones de gol, ¿incómodo?”, retrucó el Muñeco, con tono firme. “Si de esas cinco hubiese concretado una, no me estarías diciendo eso. El análisis que debo hacer es otro: no lo vi incómodo para nada. Miguel generó para el equipo, le faltó el gol, nada más”, agregó. Y fue más allá: “Si incómodo es si hace o no hace el gol, me parece que tu análisis es muy flaquito. ¿Sabés qué pasa? A Miguel se lo analiza sólo por si hace goles. Yo cuando lo fui a buscar, fui a buscar un goleador, no uno para que hiciera el trabajo de Borré, de Salas o de Julián Álvarez”. Cerró su defensa dejando en claro que lo va a seguir bancando: “Está en una racha negativa, pero mientras él tenga confianza en sí mismo, va a seguir teniendo minutos”.