Qué dijo Javier Mascherano sobre la lesión de Lionel Messi en Inter Miami

En conferencia de prensa, Mascherano se refirió a la situación del capitán. “Leo sintió una molestia en el isquiotibial y hasta mañana no vamos a saber el grado de la lesión. Seguramente algo tenga. Quizás no sea algo tan grande, no estaba dolorido”, explicó el técnico.

Respecto del partido, el DT de las Garzas no anduvo con vueltas: "La sensación del partido es totalmente amarga, un partido que lo teníamos controlado en los primeros 15 minutos, nos pusimos arriba en el marcador, pese a la lesión de Leo, y una falta que no es falta. ¿Qué te voy a contar? Te terminan jodiendo un partido, posiblemente te pueden terminar jodiendo también la clasificación y te quedás con la cara de tonto, esa es la realidad. No se entiende que no hayan ido a verla al VAR", se quejó sobre el arbitraje tras la polémica expulsión de Maxi Falcón.