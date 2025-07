¿Cuándo debuta? El anuncio de Mascherano respecto de Rodrigo De Paul en Inter Miami: "Ni bien tenga..."

Este sábado, Rodrigo De Paul fue oficialmente presentado como flamante refuerzo del Inter Miami en el Chase Stadium, en la previa del duelo ante el FC Cincinnati. Al estar recién llegado, por supuesto, no formó parte de la convocatoria, aunque se espera que más temprano que tarde se sume al trabajo bajo las órdenes de Javier Mascherano .

La Leagues Cup , que comienza este mismo martes, aparece como la gran oportunidad para que el Motorcito tenga su estreno con la camiseta rosa. Sin embargo, es poco probable que pueda estar disponible para el debut de las Garzas, el miércoles desde las 20.30 ante Atlas de México, y no por una cuestión futbolística ni física.

Javier Mascherano habló sobre la disponibilidad de Rodrigo De Paul

"No puede entrenar con el grupo, pero está entrenando diferenciado. Ha estado entrenando en las últimas semanas por su cuenta. Ni bien tenga los permisos para poder trabajar y jugar acá, lo incorporaremos", explicó el Jefecito esta tarde en conferencia de prensa, dejando en claro que el campeón del mundo aún no pudo sumarse a la par del plantel por una cuestión burocrática, ya que todavía no cuenta con los papeles que le exige Estados Unidos para desarrollar su actividad.