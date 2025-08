Mascherano habló sobre la posible renovación de Lionel Messi con el Inter Miami: "Todos tenemos la ilusión"

Javier Mascherano habló sobre la Leagues Cup y el formato del torneo

Acerca de este torneo, que estrena nuevo formato esta temporada, el preparador argentino dijo que se trata de "una competición rara" porque un equipo puede ganar todos sus partidos y quedar eliminado: "No compites contra la gente que juegas, compites contra otros contra los que no juegas. Y eso es lo raro de la competencia. Pero está planteada así para todos desde el primer momento y no es una excusa", dijo Mascherano.