D'Onofrio habló del supuesto interés de Barcelona por Gallardo

En las últimas semanas, el nombre de Marcelo Gallardo volvió a aparecer en el radar de Barcelona. El equipo culé está puntero en La Liga y en la Champions League, pero el funcionamiento del equipo no convence y todos los cañones apuntan a Ernesto Valverde.

Sin embargo, Rodolfo D'Onofrio, presidente de River, habló y admitió que no recibió ninguna información sobre el supuesto interés de Barcelona.

"No tengo nada que aclarar porque no tengo ninguna información para decir que es cierto. Si Gallardo recibe algo, no tengo ninguna duda de que me lo va a comunicar. Pero como no tengo nada, no lo puedo tomar como cierto", manifestó el dirigente. (TNT Sports)