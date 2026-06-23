Croacia y Panamá se miden con la obligación de ganar: hora, TV y streaming

Panamá y Croacia se enfrentarán este martes 23 de junio por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026 . El encuentro se disputará en el Toronto Stadium, en Canadá, y tendrá un valor importante para ambos seleccionados, que comenzaron el torneo con una derrota.

El equipo panameño cayó 1-0 frente a Ghana en su presentación, mientras que Croacia perdió 4-2 ante Inglaterra. Por ese motivo, los dos conjuntos buscarán un resultado positivo que les permita llegar con opciones de clasificación a la última jornada de la fase de grupos.

La selección dirigida por Thomas Christiansen dejó sensaciones aceptables en su debut, aunque no logró reflejarlas en el resultado . Panamá compitió durante gran parte del encuentro ante Ghana, pero terminó pagando caro la falta de eficacia en momentos decisivos.

Ahora tendrá una nueva oportunidad para intentar conseguir la primera victoria mundialista de su historia. Con futbolistas como Adalberto Carrasquilla, Yoel Bárcenas y José Luis Rodríguez, el conjunto centroamericano buscará dar un paso adelante en el Grupo L.

Además de la necesidad de sumar puntos, Panamá intentará mejorar su producción ofensiva para llegar con mayores posibilidades a la última fecha de la fase de grupos.

Panamá y un duelo clave ante Croacia. X @fepafut

Croacia necesita una reacción inmediata

Croacia tampoco tuvo el comienzo esperado en la Copa del Mundo. El seleccionado europeo fue superado por Inglaterra y recibió cuatro goles en un encuentro que dejó varios aspectos para corregir.

Tras el partido, el entrenador Zlatko Dali reconoció los problemas defensivos de su equipo, especialmente en las acciones de pelota parada, y anticipó ajustes tácticos para el compromiso ante Panamá.

Con la experiencia de jugadores como Luka Modri, Mateo Kovai e Ivan Periši, los croatas intentarán aprovechar su jerarquía para volver a sumar en una competición en la que fueron subcampeones en 2018 y terceros en 2022.

Hora y cómo ver por TV

El encuentro se juega desde las 20:00 (hora argentina).

Canales de TV: TyC Sports y DSports

Streaming online: DSports en Prime Video, TyC Sports Play, DGo, Flow y Paramount+

Probables formaciones de Panamá y Croacia

Panamá: Orlando Mosquera; César Blackman, José Córdoba, Jiovany Ramos, Amir Murillo; Carlos Harvey, Adalberto Carrasquilla o Aníbal Godoy, Cristian Martínez; Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez y Cecilio Waterman o José Fajardo. DT: Thomas Christiansen.

Croacia: Dominik Livakovi; Josip Staniši, Josip Šutalo, Marin Pongrai o Duje aleta-Car, Joško Gvardiol; Mateo Kovai, Luka Modri; Petar Sui, Martin Baturina, Ivan Periši; Ante Budimir. DT: Zlatko Dali.

Estadio: Toronto Stadium, Toronto (Canadá).