Copa Davis: Italia venció a España en la final y se consagró campeón por tercera vez consecutiva
Como local, Italia superó 2-0 España en la llave definitiva y levantó así la cuarta Copa Davis de su historia. Las últimas tres fueron al hilo.
Italia se quedó con el título de la Copa Davis 2025 por cuarta vez en su historia y por tercera de manera consecutiva tras vencer a España por 2-0 de la mano de Matteo Berrettini y Flavio Cobolli en singles, quienes derrotaron a Pablo Carreño Busta y Jaume Munar, respectivamente.
En la final del torneo que contó con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, el romano abrió la final luego de imponerse por 6-3 y 6-4, mientras que el nacido en Florencia hizo lo propio por 1-6, 7-6 (5) y 7-5.
Así fue la consagración de Italia en la Copa Davis
Cobolli se hizo fuerte en Bolonia como anfitrión y logró reponerse de un duro primer set en el que el español lo borró completamente de la arena y parecía que se quedaría con el triunfo para igualar la serie de manera sencilla.
No obstante, el número 22 del mundo conoce lo que es estar contra las cuerdas y tener que batallar para sobrevivir. En las semifinales consiguió salvar siete puntos de partido para alcanzar el cotejo decisivo por el título, ante un conjunto rojo que no contaba con la presencia de Carlos Alcaraz, líder del ranking ATP.
No obstante, los italianos tampoco contaban con su arma más poderosa, Jannik Sinner, segundo mejor jugador del mundo según la prestigiosa clasificación de tenistas. Por lo tanto, ambos seleccionados llegaban a esta cita en igualdad de condiciones.
Italia llegaba con las recientes conquistas en 2023 y 2024 en la espalda y buscaba poner presión sobre su rival, mientras que España intentaba poder alzarse con la séptima Ensaladera en su historia, título que se le resiste desde 2019 en Madrid.
De este modo, los locales levantaron su cuarto título en la Copa Davis. Además de las tres últimas ediciones, había ganado el certamen mundial por primera vez en 1976.