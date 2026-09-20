Copa Davis: Cerúndolo le dio el triunfo a Argentina ante Turquía para mantenerse en el Grupo Mundial

Luego de que los otomanos se impusieran en el dobles, Cerúndolo ganó en tercer punto para el equipo argentino de la Copa Davis en singles ante Alkaya.

Francisco Cerúndolo le dio el triunfo al equipo argentino de la Copa Davis frente a Turquía.

El equipo argentino de la Copa Davis superó 3-1 a Turquía y mantuvo su lugar en el Grupo Mundial; una reivindicación tras perder ante Corea del Sur. La victoria llegó con los triunfos en singles de Francisco Cerúndolo ante Yanki Erel (6-0 y 6-4) y Mert Alkaya (6-1 y 6-0), y de Thiago Tirante contra Alkaya (6-2 y 6-4).

Así fue la serie de Argentina ante Turquía en Neuquén La única caída de la serie para Argentina fue este domingo en los dobles cuando Guido Andreozzi y Andrés Molteni perdieron por 6-4 y 6-4 ante Arda Azkara y Yanki Erel. Luego de que el conjunto visitante lograra descontar en el partido de dobles y mantener vivas sus esperanzas, la responsabilidad recayó sobre Cerúndolo para sellar el 3-1 definitivo en el cuarto punto de la eliminatoria.

Turquía se queda con el tercer punto de la serie



Argentina 2 - 1 Turquía pic.twitter.com/6mHjZZZUqt — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) September 20, 2026 El equipo capitaneado por Javier Frana necesitaba asegurar el cruce, y su principal raqueta respondió con total autoridad. Alkaya, que venía de caer ante Thiago Tirante en la jornada previa, no logró descifrar la potencia del tenista local. Desde el inicio del encuentro, el argentino tomó el control absoluto del desarrollo mediante devoluciones profundas y aceleraciones constantes con su derecha.

Cerúndolo quebró el servicio de su rival en el juego inaugural y consolidó la ventaja rápidamente para ponerse 2-0. Tras una segunda ruptura en el quinto game y un tercer break consecutivo, el argentino sentenció la primera manga por 6-1.

SERIE PARA ARGENTINA



Con un altísimo nivel, Francisco Cerúndolo superó a Mert Alkaya en sets corridos para cerrar la serie 3-1



Qualifiers 2027 pic.twitter.com/dxo6B1xqwR — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) September 20, 2026 El segundo set prolongó el monopolio del jugador albiceleste ya que sin levantar el pie del acelerador, volvió a quebrar de entrada y administró la diferencia con turnos de saque impecables hasta adelantarse 3-0. Ante un Alkaya desbordado por los errores no forzados y sin respuestas desde el fondo de la cancha, Fran mantuvo la máxima intensidad, encadenó dos quiebres más y cerró la manga con un 6-0 rotundo.