Con Messi como bandera, la Selección argentina enfrenta a Austria pensando en la clasificación: hora, TV y streamig

La Selección argentina afrontará este lunes 22 de junio un compromiso que puede resultar decisivo para su futuro en el Mundial 2026 . Desde las 14:00 (hora argentina), el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Austria en el Dallas Stadium, por la segunda fecha del Grupo J.

El encuentro será transmitido por TV Pública, Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ y las distintas plataformas de streaming habilitadas para seguir la Copa del Mundo. Además, contará con el arbitraje del egipcio Amin Mohamed.

Después de la victoria por 3-0 sobre Argelia en el debut , la Albiceleste buscará sumar otros tres puntos para acercarse a los dieciseisavos de final e incluso asegurarse el primer puesto de la zona dependiendo de lo que ocurra con Jordania en el otro encuentro del grupo.

El conjunto de Scaloni comenzó la defensa del título con una actuación contundente en el marcador. Lionel Messi fue la gran figura de la noche al convertir los tres goles de la victoria y alcanzar al alemán Miroslav Klose entre los máximos goleadores de la historia de los Mundiales.

Sin embargo, puertas adentro existe la sensación de que el rendimiento colectivo todavía tiene aspectos por corregir. Durante varios pasajes del encuentro frente a Argelia, Argentina sufrió en los retrocesos y dejó espacios entre la línea defensiva y el mediocampo que fueron aprovechados por el rival.

Por ese motivo, el cuerpo técnico trabajó durante los últimos entrenamientos en distintos ajustes tácticos con el objetivo de reducir esos márgenes de error antes de enfrentar a un adversario de características diferentes.

Los cambios que analiza Scaloni

La principal novedad podría estar en el lateral derecho. Nahuel Molina tiene muchas posibilidades de regresar al equipo titular en lugar de Gonzalo Montiel, quien sigue un plan de trabajo específico debido a una pequeña carga muscular en la pierna izquierda.

En el resto de la defensa no habría demasiadas modificaciones. Facundo Medina mantendría su lugar desde el arranque, aunque Nicolás Otamendi también fue probado en algunos pasajes de las prácticas.

Scaloni define el once para enfrentar a Austria este lunes. EFE

La mayor incógnita aparece en el mediocampo. Todo indica que Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister seguirán siendo una pieza central del funcionamiento argentino. En ese contexto, Thiago Almada podría dejar su lugar para permitir una variante táctica en la estructura del equipo.

Austria quiere dar el golpe

Austria llega a este compromiso después de un sólido estreno frente a Jordania. El conjunto dirigido por Ralf Rangnick se impuso por 3-1 y quedó como escolta de Argentina en el Grupo J.

El seleccionado europeo atraviesa un buen momento desde hace varios meses. Su rendimiento en las Eliminatorias de la UEFA y los amistosos previos al Mundial confirmó una identidad basada en la presión alta, la intensidad física y las transiciones rápidas.

Con figuras experimentadas como David Alaba, Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic, Austria buscará un triunfo que le permita adueñarse del liderazgo de la zona y acercarse a la clasificación.

Argentina vs. Austria: hora, TV y streaming

Hora: 14:00 (Argentina).

14:00 (Argentina). TV: TV Pública, Telefe, TyC Sports y DSports.

TV Pública, Telefe, TyC Sports y DSports. Streaming: Disney+, DGO y Flow.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nicolás González o Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nicolás González o Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni. Austria: Alexander Schlager; Philipp Lienhart, Kevin Danso, David Alaba, Konrad Laimer; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Phillipp Mwene; Marcel Sabitzer, Romano Schmid y Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.

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