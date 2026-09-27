Cómo serán las sanciones de la AFA a Central y Estudiantes tras el bochornoso final a las piñas

La AFA ya trabaja para que el lamentable final del duelo entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata tenga consecuencias y no quede en el aire.

Después de un encuentro plagado de polémicas, con muchos reclamos y enojo del lado platense para con el árbitro Darío Herrera -incluso lo fue a buscar Juan Sebastián Verón en el campo de juego-, ambos planteles terminaron yéndose a las manos, tanto dentro de la cancha como en los vestuarios tras el pitazo final.

La AFA piensa tomar cartas en el asunto Las imágenes de los incidentes tras la finalización del encuentro. ESPN Esta bochornosa postal, que naturalmente quedó en el centro de la escena y trascendió más que el resultado final, no gustó nada en la AFA. En ese sentido, según adelantó el diario Olé, desde la casa madre del fútbol argentino ya empezaron a trabajar para evaluar las posibles sanciones a los jugadores y demás involucrados en los incidentes.

Los dirigentes no quieren que este lamentable episodio quede en el aire y el próximo lunes se reunirán de manera urgente para definir qué castigos aplicarán, aunque esperan el informe arbitral de Herrera para tener un panorama completo antes de tomar un resolución final. Desde la FIFA ya les habrían pedido que actúen en consecuencia.