Di María toma nota: a qué otra "final" se clasificó Rosario Central tras ganar la Supercopa Internacional

Con polémica y un escandaloso final, Rosario Central derrotó 3-1 a Estudiantes y gritó campeón en Santiago del Estero. Ahora va por otro título.

Di María y todo Rosario Central festeja la Supercopa Internacional en el Madre de Ciudades.

Rosario Central no terminó de levantar la copa en Santiago del Estero y ya tiene otro objetivo marcado en el calendario. El 3-1 ante Estudiantes no solo le dio al equipo de Jorge Almirón la estrella número 14 de su historia, sino también un boleto para disputar otra definición que estrenará la AFA.

El Canalla se convirtió en el primer clasificado a la Recopa de Campeones, el nuevo certamen que fue aprobado en la última reunión del Comité Ejecutivo y que tendrá su primera edición en 2027. Será un torneo con formato triangular y reunirá a tres campeones del fútbol argentino.

La clasificación llegó gracias a la conquista de la Supercopa Internacional, un título que ahora también abre la puerta a esa competencia inédita. Por eso, Ángel Di María y compañía ya saben que volverán a jugar otra definición por un trofeo nacional.

Rosario Central superó a Estudiantes y se consagró campeón de la Supercopa Internacional 2026. Fotobaires Quiénes serán los rivales de Rosario Central en la Recopa de Campeones Los otros dos participantes saldrán del campeón de la Copa Argentina y del ganador de la Supercopa Argentina, torneo que enfrenta al vencedor de la Copa Argentina con el del Trofeo de Campeones.