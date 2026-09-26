La llamativa comparación de Di María sobre el polémico penal que le dieron a Central ante Estudiantes: "Fue como el de..."

Tras la consagración en la Supercopa Internacional, Ángel Di María rompió el silencio sobre la jugada que desató el escándalo y dejó una mirada categórica.

Di María posa con la medalla de campeón y el trofeo de la Supercopa Internacional en sus manos.

Ángel Di María fue protagonista por partida doble. Metió un doblete para el 3-1 que le dio la Supercopa Internacional a Rosario Central ante Estudiantes y, una vez consumada la consagración en Santiago del Estero, Fideo no dio vueltas y habló sobre la polémica que marcó el partido e hizo que todo terminara en escándalo.

La acción se remonta al penal sancionado por Darío Herrera, una decisión que desató una lluvia de protestas del Pincha y alimentó la polémica hasta después del pitazo final, cuando el clima terminó de explotar con corridas y piñas rumbo al túnel de vestuarios.

Di María comparó el polémico penal de Central con el que le hicieron en la final de Qatar 2022 Lejos de esquivar el debate, el ídolo canalla fue categórico. “Siempre nos pasa lo mismo y llega un momento que termina cansando, por eso quiero aclarar: este fue penal, como el de Francia que me hicieron a mí en la final”, disparó en DSports, apelando a un recuerdo imborrable de Qatar 2022: la infracción de Ousmane Dembélé que terminó con Lionel Messi marcando desde los doce pasos en la final del Mundial.

Las declaraciones de Di María tras la consagración de Rosario Central. Video: DSports En esa línea, Di María explicó por qué entiende que ambas jugadas merecen el mismo criterio arbitral. “Es exactamente lo mismo. Es un toque y estás adentro del área”, remarcó, convencido de que la decisión estuvo bien tomada tanto por Herrera como por el VAR.